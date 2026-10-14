Super-match international à Qarshi : quel adversaire redoutable attend Nasaf en ACL-2 ?

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Super-match international à Qarshi : quel adversaire redoutable attend Nasaf en ACL-2 ?

Dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions de l'AFC 2, l'équipe de Nasaf accueillera l'un des clubs les plus prestigieux des Émirats arabes unis, Al-Wahda, sur son terrain. Après avoir fait match nul (0:0) à l'extérieur contre le club bahreïni d'Al-Khaldiya lors de la première journée, les joueurs de Qarshi s'attendent à un test beaucoup plus sérieux et intense.

Le match débutera le 14 octobre au stade « Markaziy » de Qarshi à 18:45heure de Tachkent.

Al-Wahda : Histoire, trophées et expérience internationale

Représentant la ville d'Abou Dabi, ce club est considéré comme l'un des véritables piliers du football émirati :

  • Nom et surnom : Traduit de l'arabe, « Al-Wahda » signifie « Unité » ou « Solidarité ». Parmi les supporters, il est connu sous le nom d'« Al-Anabi » (« Les Grenats ») en raison de la couleur de ses maillots ;

  • Trophées nationaux : Le club a remporté 4 fois le championnat des EAU (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 Coupes du Président, 4 Coupes de la Ligue et 4 Supercoupes nationales. Lors de la saison 2025/26, l'équipe a également remporté la Coupe de la Ligue en battant Al-Ain aux tirs au but en finale ;

  • Succès sur la scène internationale : En 2007, lors de l'ACL, l'équipe a atteint les demi-finales après avoir éliminé Al-Hilal. Elle a également acquis une grande expérience en participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2010.

Entraîneur et parade de stars : Qui faut-il surveiller ?

L'effectif du club d'Abou Dabi regorge de noms bien connus non seulement en Asie, mais aussi des passionnés de football mondial :

  • Entraîneur principal — Péricles Chamusca : Un technicien brésilien expérimenté de 61 ans. Il a dirigé des équipes en Arabie saoudite telles qu'Al-Hilal, Al-Shabab, Al-Gharafa, et a remporté la Coupe du Roi pour la première fois de l'histoire avec le club d'Al-Faisaly ;

  • Christian Benteke : L'imposant attaquant belge qui a brillé en Premier League anglaise sous les couleurs de Liverpool, Aston Villa et Crystal Palace. Arrivé en janvier 2026, Benteke est une menace constante dans la surface de réparation adverse ;

  • Omar Khribin : Meilleur buteur de l'équipe nationale de Syrie, élu « Footballeur asiatique de l'année » en 2017. Fort de son expérience en ACL avec Al-Hilal, il est le leader de l'équipe depuis 2021 ;

  • Nouveaux légionnaires de valeur : Lors du mercato estival, le club a recruté le milieu de terrain de l'équipe nationale de Slovénie, Adam Gnezda Čerin, en provenance du Panathinaïkos pour 3 millions d'euros. L'effectif a également été renforcé par Moussa Diarra (Alavés), l'Argentin Lautaro Montenegro et la star locale Caio Canedo.

Situation dans le groupe : Voyage à Qarshi après une victoire héroïque

Al-Wahda a débuté la compétition ACL-2 par une lutte acharnée :

  • Le retournement de situation de la première journée : Lors du match inaugural contre le club koweïtien de Kuwait SC, l'équipe d'Abou Dabi était menée 0:2 jusqu'à la 8e minute, avant de remporter une victoire dramatique 3:2 à la fin. Le but de la victoire a été inscrit à la 90+7e minute par Christian Benteke ;

  • La mission de Nasaf : Pour les protégés de Ruziqul Berdiyev, qui joueront devant leurs supporters, l'objectif principal sera de stopper le puissant trio offensif adverse et de compenser les points perdus lors de la première journée.

Ce duel au stade « Markaziy » de Qarshi promet d'être l'un des matchs les plus importants et intenses pour la première place du groupe.

NasafAl-WahdaLigue des champions de l'AFC 2QarshiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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