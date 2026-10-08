Arsenal ne prêtera pas Gyökeres cet hiver : le prix de l'attaquant est fixé

Le club londonien d'Arsenal a clarifie sa position concernant la valeur marchande de l'attaquant central suédois Viktor Gyökeres. Selon les informations du média italien influent TuttoJuve , les « Gunners » ne sont prêts à étudier les offres pour le buteur de 28 ans qu'à partir d'un certain seuil financier.

Par ailleurs, les Londoniens ont totalement exclu la possibilité de prêter le joueur à une autre équipe lors du mercato hivernal ; le club n'entamera des négociations que pour un transfert définitif.

Une exigence de 70 millions d'euros et le refus du prêt

Le club londonien a fermement établi ses conditions concernant l'attaquant :

Prix minimum fixé : La direction d'Arsenal ne mènera des négociations sérieuses qu'avec les clubs prêts à payer au moins 70 millions d'euros pour Gyökeres ;

Pas d'option de prêt : Les plans pour un prêt du joueur lors du prochain mercato hivernal sont totalement rejetés ; l'attaquant ne sera libéré que via un transfert permanent ;

Contrat jusqu'en 2030 : Le contrat de travail actuel du buteur suédois avec le géant anglais court jusqu'à l'été 2030 , ce qui permet à Arsenal de ne pas baisser ses exigences lors des négociations.

Une somme trop lourde pour la Juventus et l'AC Milan

Deux géants de la Serie A manifestent un grand intérêt pour le joueur suédois, mais l'aspect financier bloque l'accord :

Intérêt des grands clubs italiens : La Juventus de Turin et l'AC Milan considèrent Gyökeres comme l'une de leurs cibles principales pour renforcer leur ligne d'attaque ;

Contrainte financière : Pour les deux équipes, la clause libératoire de 70 millions d'euros est jugée trop élevée. Les clubs italiens ne sont pas prêts à payer ce montant pour le moment ;

Négociations complexes : Si Arsenal ne fait aucune concession sur le prix, les Italiens seront contraints de se tourner vers des alternatives.

Début de saison : Série sans but et concurrence

Les statistiques de l'attaquant suédois pour la saison en cours ne sont pas encore stables :

5 matchs — 0 action décisive : Bien que Gyökeres ait disputé 5 rencontres toutes compétitions confondues, il n'a pas encore inscrit de but ni délivré de passe décisive ;

Lutte pour une place : Le temps de jeu limité et la forte concurrence en attaque alimentent davantage les rumeurs de transfert autour de l'attaquant.

Néanmoins, l'entraîneur et la direction d'Arsenal n'ont pas l'intention de sous-évaluer leurs actifs, c'est pourquoi le destin de Gyökeres devrait être l'un des sujets les plus brûlants du prochain mercato hivernal.