Ruziqul Berdiyev dévoile ses plans avant le match contre Al Wahda

Dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions 2 de l'AFC, l'équipe de Nasaf de Qarshi accueille sur son terrain le célèbre club des Émirats arabes unis, Al Wahda . Lors de la conférence de presse officielle organisée avant cette rencontre cruciale, l'entraîneur principal des hôtes, Ruziqul Berdiyev , accompagné du défenseur G‘olib G‘aybullayev, a partagé le processus de préparation et les plans pour le match à venir.

L'entraîneur du club de Qarshi a souligné que, malgré la présence de nombreuses stars étrangères dans l'effectif adverse, l'équipe a bien étudié leurs points forts et leurs faiblesses et déploiera tous ses efforts pour la victoire.

« L'adversaire compte près de 20 légionnaires, mais nous sommes prêts »

Ruziqul Berdiyev a évoqué les complexités de l'analyse de l'équipe d'Al Wahda et les capacités de l'adversaire :

Difficulté d'analyse de l'effectif : « Il a été un peu difficile d'étudier Al Wahda. Ils utilisent des compositions différentes lors des matchs de championnat et de coupe. Il n'est donc pas facile de prédire à l'avance qui sera dans le onze de départ ; »

Le facteur des légionnaires : « L'adversaire compte près de 20 légionnaires en plus des joueurs naturalisés. Nous affronterons très probablement de nombreux joueurs étrangers de haut niveau ; »

Plan de jeu : « Nous avons analysé leurs forces et leurs faiblesses et les avons transmises aux gars. Notre objectif est de limiter les points forts de l'adversaire et d'exploiter ses faiblesses. Cela exige une discipline stricte et une grande concentration sur le terrain. »

« Nous n'avons absolument pas peur de faire jouer les jeunes »

L'entraîneur de Nasaf a souligné sa grande confiance envers la nouvelle génération formée au sein du club :

Politique de jeunesse : « Ce n'est pas pour rien que nous avons donné beaucoup d'opportunités à nos jeunes cette année. S'entraîner régulièrement avec l'équipe première est une immense école d'expérience pour eux. Maintenant, nous n'avons pas peur de les faire entrer sur le terrain ; »

Résultats avec l'équipe olympique : « Nos joueurs se sont également très bien comportés avec l'équipe olympique. Si ces quatre talents forment le noyau de l'équipe première à l'avenir, ce sera notre plus grande réussite ; »

Réserve fiable : « Même si l'un des joueurs expérimentés de l'équipe est indisponible, nous faisons confiance aux jeunes sans hésitation. »

Une véritable fête attendue avec les supporters

L'entraîneur de Nasaf a également insisté sur l'importance du match dans le tournoi :