Derby de Londres : Tottenham s'impose sereinement à domicile face à Crystal Palace

Dans ce derby londonien intense comptant pour la 9e journée de Premier League, Tottenham a accueilliCrystal Palaceà domicile et s'est imposé avec autorité sur le score de 2-0.

L'expulsion précoce de l'attaquant visiteur Jean-Philippe Mateta a lourdement pesé sur le sort de la rencontre. En supériorité numérique, les Spurs ont inscrit deux buts sans réponse pour empocher 3 points précieux.

Chronique du match : Un carton rouge rapide et deux buts

Le duel a débuté par des contacts rugueux :

Le tournant de la 13e minute : L'attaquant vedette deCrystal PalaceJean-Philippe Mateta a été directement expulsé pour une faute, obligeant les visiteurs à jouer la quasi-totalité du match en infériorité numérique ;

Gray ouvre le score (25e minute) : Profitant de l'avantage numérique, Tottenham a accentué la pression — Archie Gray a ouvert le score d'une frappe précise (1-0) ;

Le but décisif de van Hecke (73e minute) : Alors que les visiteurs tentaient de résister, Jan Paul van Hecke a doublé la mise, scellant définitivement le sort du match — 2-0.

Situation au classement

Ce succès a eu les conséquences suivantes sur le classement des équipes :

Tottenham progresse : Grâce à ces 3 points, les Spurs portent leur total à 12 points et grimpent à la 9e place de la Premier League ;

Crystal Palaceen zone dangereuse :Stagnant à 7 points, les Eagles occupent la 17e place, à la limite de la zone de relégation. Protocole et compositions

Premier League. 9e journée

Tottenham — Crystal Palace 2-0

Buteurs :

Gray (25e), van Hecke (73e). Expulsion :

Mateta (13e, Crystal Palace). Compositions de départ :

Tottenham :