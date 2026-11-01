Derby de Londres : Tottenham s'impose sereinement à domicile face à Crystal Palace

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Derby de Londres : Tottenham s'impose sereinement à domicile face à Crystal Palace

Dans ce derby londonien intense comptant pour la 9e journée de Premier League, Tottenham a accueilliCrystal Palaceà domicile et s'est imposé avec autorité sur le score de 2-0.

L'expulsion précoce de l'attaquant visiteur Jean-Philippe Mateta a lourdement pesé sur le sort de la rencontre. En supériorité numérique, les Spurs ont inscrit deux buts sans réponse pour empocher 3 points précieux.

Chronique du match : Un carton rouge rapide et deux buts

Le duel a débuté par des contacts rugueux :

  • Le tournant de la 13e minute : L'attaquant vedette deCrystal PalaceJean-Philippe Mateta a été directement expulsé pour une faute, obligeant les visiteurs à jouer la quasi-totalité du match en infériorité numérique ;

  • Gray ouvre le score (25e minute) : Profitant de l'avantage numérique, Tottenham a accentué la pression — Archie Gray a ouvert le score d'une frappe précise (1-0) ;

  • Le but décisif de van Hecke (73e minute) : Alors que les visiteurs tentaient de résister, Jan Paul van Hecke a doublé la mise, scellant définitivement le sort du match — 2-0.

Situation au classement

Ce succès a eu les conséquences suivantes sur le classement des équipes :

  • Tottenham progresse : Grâce à ces 3 points, les Spurs portent leur total à 12 points et grimpent à la 9e place de la Premier League ;

  • Crystal Palaceen zone dangereuse :Stagnant à 7 points, les Eagles occupent la 17e place, à la limite de la zone de relégation. Protocole et compositions

Premier League. 9e journée

  • Tottenham — Crystal Palace 2-0

  • Buteurs :

  • Gray (25e), van Hecke (73e). Expulsion :

  • Mateta (13e, Crystal Palace). Compositions de départ :

Tottenham :

  • Kinski, van Hecke, van de Ven, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gray (Porro, 46e), Marmoush (Kulusevski, 77e), Solanke (Gallagher, 66e), Tel. Crystal Palace :

  • Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Wharton (Lerma, 88e), Mitchell, Kamada (Hughes, 88e), Pino (Nketiah, 60e), McNeil (Osorio, 77e), Mingueza, Mateta. Henderson, Richards, Disasi, Kanvot, Uorton (Lerma, 88), Mitchell, Kamada (Xyuz, 88), Pino (Nketia, 60), Maknill (Osorio, 77), Mingesa, Mateta.

TottenhamCrystal PalaceJean-Philippe MatetaArchie GrayJan Paul van Hecke
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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