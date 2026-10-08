Où est passé Dusmatov ? Changements sensationnels dans le classement WBA pour les boxeurs ouzbeks

La World Boxing Association (WBA) a publié son dernier classement mis à jour des boxeurs professionnels. Pour les maîtres du ring ouzbeks, ce rapport mensuel a été riche en nouvelles inattendues et en décisions sensationnelles.

Parmi nos 8 représentants classés, deux boxeurs conservent la 1ère place absolue dans leur division, tandis que l'exclusion totale du double champion olympique Hasanboy Dusmatov de la liste a suscité de nombreuses questions parmi les experts et les fans.

Le scoop principal : pourquoi Hasanboy Dusmatov n'est-il pas sur la liste ?

Le changement le plus important dans le tableau présenté pour la fin septembre concerne la catégorie poids pailles :

Retrait du classement : Hasanboy Dusmatov, qui occupait la 6e place dans la catégorie poids pailles le mois dernier, a été retiré de manière inattendue du classement WBA ;

Raisons non divulguées : Bien qu'aucune explication officielle n'ait été donnée par l'association concernant cette décision, cela s'explique généralement par une pause dans la carrière, la poursuite de titres d'autres organisations ou la gestion du calendrier entre la boxe amateur et professionnelle ;

Champion de la division : La ceinture de champion dans cette division appartient actuellement à Rafael Ricardo.

Nos compatriotes au sommet : Shekhov et Melikuziev à la 1ère place

Dans plusieurs catégories de poids, les maîtres du ring ouzbeks ont consolidé leur statut de prétendants principaux à la ceinture mondiale :

Bektemir Melikuziev (super-moyens) : Notre compatriote a conservé sa 1ère place dans sa catégorie. Le détenteur de la ceinture, Jaime Munguia, continue d'éviter ce combat de défense obligatoire ;

Muhammad Shekhov (super-coqs) : Notre talentueux boxeur est resté à la 1ère place de la division et est l'un des principaux prétendants à la ceinture du champion incontesté Naoya Inoue.

Classement complet des boxeurs ouzbeks au WBA

Dans la liste officielle mise à jour de l'association, nos représentants sont répartis comme suit :

Murodjon Akhmadaliev (super-coqs) — 3e place (champion — Naoya Inoue) ;

Israil Madrimov (super-welters) — 7e place (champion — Jaron Ennis) ;

Shakhram Giyasov (welters) — 8e place (champion — Jack Catterall) ;

Otabek Kholmatov (poids plumes) — 9e place (8e le mois dernier, a reculé d'une place ; champion — Brandon Figueroa) ;

Sirochbek Ismoilov (poids légers) — 13e place (statut de champion actuellement vacant) ;

Ruslan Abdullaev (super-légers) — 13e place (champion — Gary Russell).

Bien que le classement mis à jour montre que la boxe professionnelle ouzbèke reste au sommet de l'élite mondiale, les combats pour le titre attendus dans les mois à venir et la suite de la carrière de Dusmatov continuent de susciter un grand intérêt dans le monde de la boxe.