Pérez veut recruter la star de Chelsea Enzo Fernández

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Pérez veut recruter la star de Chelsea Enzo Fernández

Un accord majeur et sensationnel se profile sur le marché des transferts européen. Le président du Real Madrid, l'expérimenté et sage Florentino Pérez, prévoit d'amener le milieu de terrain de Chelsea et champion du monde Enzo Fernández à Madrid. Le prestigieux Transfer News Live rapporte, en s'appuyant sur l'insider et journaliste renommé Latigo Serrano, que le patron du "Club Royal" vise à faire du talent argentin la pièce maîtresse de sa campagne présidentielle politique et stratégique.

La source souligne que Florentino Pérez considère le transfert du général du milieu de terrain des "aristocrates" non pas comme un simple achat, mais comme son "transfert de rêve". Le géant madrilène estime que le style de jeu d'Enzo, sa vision du jeu et son intelligence footballistique élevée sont parfaits pour rendre la ligne médiane encore plus complète et invincible. En fait, la star argentine habile occupe depuis longtemps une place de choix sur la liste des principaux candidats à un transfert au Santiago Bernabéu.

Le footballeur talentueux de 25 ans a actuellement un contrat à long terme avec le club londonien, valable jusqu'en 2032. Cependant, en raison des saisons récentes infructueuses et instables de Chelsea et de leur absence des compétitions européennes, Fernández envisage sérieusement d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et de rejoindre un club plus puissant luttant pour les trophées. Le célèbre Transfermarkt évalue actuellement la valeur de transfert du milieu de terrain à exactement 90 millions d'euros.

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Florentino PérezEnzo FernándezReal MadridChelseaSantiago Bernabéu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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