L'ancienne star du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole, Jordi Alba, a admis qu'il devait ses succès professionnels à l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery. En effet, c'est Emery qui a transformé Alba d'ailier en arrière gauche pendant ses années à Valence. Goal.com rapporte .

Selon Jordi Alba, il a initialement résisté à ce changement, mais il a fini par comprendre que cette décision avait pavé la voie pour qu'il devienne une star de niveau mondial. « J'avais 20 ans et Emery m'a appelé en équipe première. Nous étions en infériorité numérique lors d'un match de Ligue Europa contre Werder Brême, et l'entraîneur m'a placé en défense. À l'époque, je ne savais pas quoi faire à ce poste », se souvient le footballeur.

Alba a reconnu ses erreurs de jeunesse et a souligné que la détermination d'Emery avait façonné son avenir. « Au début, je ne l'ai pas bien accepté, mais je ne savais pas qu'Emery me rendait un immense service pour toute ma carrière. Si ce changement n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas atteint ce niveau. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde », a-t-il ajouté.

Après ce changement tactique, Jordi Alba a rejoint le FC Barcelone en 2012 et a offert des performances remarquables au Camp Nou pendant 11 saisons. Il a disputé plus de 450 matchs pour les Catalans et a remporté six fois le championnat d'Espagne.

Unai Emery, qui dirige actuellement Aston Villa, continue d'être reconnu pour sa capacité à découvrir des talents. La saison dernière, il a connu une saison réussie avec le club de Birmingham, prouvant une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs spécialistes d'Europe.