Donald Trump hué lors des Finales NBA (Vidéo)

De l'autre côté de l'océan, en particulier à New York, la métropole américaine la plus célèbre, un événement scandaleux a secoué les mondes du sport et de la politique. Le président américain Donald Trump a assisté le 8 juin au match décisif des Finales de la National Basketball Association (NBA) entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Lors de cette rencontre intense au Madison Square Garden, le président a été inopinément la cible de sifflets nourris de la part des supporters locaux.

Il convient de noter que Donald Trump est entré dans l'histoire en tant que premier président en exercice à assister en direct à un match des Finales NBA dans l'arène. Il a suivi ce match historique depuis la loge VIP spéciale du propriétaire des Knicks, James Dolan, accompagné de son petit-fils Kai et de son conseiller politique personnel, Boris Epshteyn. En fait, Trump est considéré comme un fan inconditionnel et de longue date des New York Knicks, suivant régulièrement les matchs du club depuis les années 1990.

Les mesures de sécurité dans l'arène sportive ont été considérablement renforcées en raison de la visite inattendue du chef de la Maison-Blanche. Même l'administration de la ville de New York a été contrainte d'annuler d'urgence les plans de diffusion publique du match sur de grands écrans installés dans les rues à l'extérieur du stade pour des raisons de sécurité.

L'incident désagréable s'est produit avant le début du match, pendant l'hymne national. Lorsque l'image du président est apparue sur les grands écrans du stade pendant quelques secondes, des milliers de supporters remplissant les tribunes ont sifflé simultanément en signe de protestation. À ce moment-là, Trump souriait et saluait les supporters à travers l'écran. Ce n'est qu'après que les caméras eurent rapidement braqué leurs objectifs sur les joueurs des Knicks que le bruit dans l'arène s'est transformé en applaudissements.

Bien que la situation ait été quelque peu gênante, Trump lui-même a accepté cet accueil froid avec beaucoup de calme et de composture. Après le match, il a tenté de minimiser la situation lors d'une interview avec les médias, en souriant et en déclarant : "Je pense qu'il y avait surtout des acclamations et des applaudissements dans le stade." Fait intéressant, le chef de la Maison-Blanche a même réussi à s'assoupir brièvement pendant une certaine partie du match intense.

En réalité, les relations entre Donald Trump et le monde de la NBA sont froides et tendues depuis longtemps. La National Basketball Association est considérée comme le système le plus "libéral" et aux opinions les plus libres parmi les quatre grandes ligues professionnelles sportives aux États-Unis, et nombre de ses stars se sont ouvertement opposées à la politique de Trump. Les stars les plus influentes de la ligue, telles que LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, ont vivement critiqué Trump lors de son premier mandat présidentiel. En 2017, en réponse aux remarques acerbes des athlètes, Trump a annulé de manière démonstrative la cérémonie traditionnelle de réception des champions NBA, les Golden State Warriors, à la Maison-Blanche.

Cette confrontation était le troisième match de la grande série finale, jouée au meilleur des sept matchs. Les San Antonio Spurs ont remporté une victoire importante sur le score de 115 à 111. Néanmoins, les New York Knicks mènent toujours la série globale 2 à 1. La prochaine confrontation intense aura lieu à nouveau à New York dans la nuit du 11 juin.

Cette finale est une revanche historique unique – une répétition des batailles décisives légendaires de 1999. À l'époque, ces deux géants s'affrontaient également pour le championnat, l'équipe rapide de San Antonio l'emportant 4 à 1. Au cours de la période intermédiaire, les Spurs ont soulevé le trophée NBA quatre fois de plus (la dernière fois en 2014), tandis que les Knicks n'ont pas réussi à atteindre les finales une seule fois pendant cette période. La dernière joie de championnat du club new-yorkais remonte à 1973.

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