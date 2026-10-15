Ruziqul Berdiyev met fin aux spéculations après la défaite contre Al Wahda et le cas Nematov

Dans le cadre de l'ACL-2, l'équipe de Nasaf de Qarshi a accueilli le club des EAU Al Wahda et s'est inclinée douloureusement 1-2. Le match a été riche en événements dramatiques, notamment le penalty tiré par le gardien Abduvohid Nematovet le but encaissé juste après.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des « Dragons » Ruziqul Berdiyev a répondu de manière détaillée et ouverte aux questions incisives des journalistes.

« Nous avons vu deux équipes différentes en deux mi-temps »

Ruziqul Berdiyev a souligné la différence de niveau et a identifié l'excitation excessive en première mi-temps comme la principale lacune de l'équipe :

Erreurs en première mi-temps : « Nous avons mal joué la première mi-temps, nous avons donné des opportunités à l'adversaire. Les joueurs semblaient inexplicablement nerveux, ce qui nous a conduits à perdre le ballon dans des situations simples et à encaisser deux buts ;

Changement en seconde mi-temps : À 0-2, les gars ont surmonté le blocage mental et ont joué plus librement, créant de nombreuses occasions. Au vu de notre jeu aujourd'hui, nous ne méritions absolument pas la défaite ;

Précipitation et décisions : À cause de la nervosité et de la précipitation, de mauvaises décisions ont été prises sur certains coups de pied arrêtés. Par exemple, lorsque Zafarmurod a pénétré dans la surface, il aurait dû tirer, mais il a préféré faire une passe. À ce moment-là, la chance nous a également tourné le dos ».

Pourquoi Bobur et Sardor ont-ils été laissés sur le banc ?

Les journalistes ont également abordé l'entrée en jeu en seconde mi-temps des leaders habituels : Sardor Bahromov et Bobur Abduholiqov:

Repos pour Sardor : Il a été décidé de lui donner un peu de repos car il a joué beaucoup de matchs et Murod est revenu prêt à jouer ;

Signal à l'attaquant : Le choix du banc a été fait en fonction de l'efficacité de Bobur lors des derniers matchs. Selon l'entraîneur, si un attaquant ne remplit pas pleinement sa mission, il est naturel de modifier la composition.

Pourquoi Nematov a-t-il tiré le penalty ? Conséquences d'un risque

La partie la plus animée de la conférence a concerné le penalty tiré par le gardien Abduvohid Nematov :

Initiative inattendue : « Chez nous, c'est toujours Sharof Muhitdinov qui tire les penaltys, il travaille dessus à l'entraînement. Je pensais aussi que c'était lui qui allait tirer. Mais pour une raison inconnue, Vohid a pris le ballon et a tiré. C'était un peu incompréhensible pour nous aussi ;

Grand risque : Bien sûr, le fait qu'un gardien quitte sa cage pour tirer est un risque énorme. Si c'était rentré, tout aurait semblé correct. Mais après l'arrêt, encaisser un but a été la conséquence amère de ce risque. C'était une décision prise par les joueurs sur le terrain, et nous leur demanderons des explications ».

Critiques sur les réseaux : « Ce n'est pas le problème de Vohid »

Berdiyev a répondu fermement aux critiques sur les réseaux sociaux désignant Nematov comme le principal coupable :