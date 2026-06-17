Il ne reste que quelques secondes avant les moments historiques que tout notre pays et des millions de passionnés de football attendent avec une grande excitation et un espoir infini. Dans le cadre de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026, accueillie sur les pelouses d'outre-mer, l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera le premier match de son histoire contre l'un des géants les plus forts et les plus fiers d'Amérique du Sud — l'équipe nationale de Colombie. Avant ce match de débuts en Coupe du Monde, divers avis intéressants sont exprimés par des experts en football et des spécialistes chevronnés sur les capacités des « Loups Blancs ». L'une de ces opinions significatives a été présentée par une personne qui connaît très bien le football de notre pays de l'intérieur.

Nepomnyashchiy : « Nous soutenons tous sincèrement le football ouzbek »

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le spécialiste expérimenté et renommé Valeriy Nepomnyashchiy, a partagé ses réflexions avant ce choc imminent et intense. Il a tout d'abord reconnu, comme toute la communauté du football, qu'il se soucie sincèrement de nos représentants et les soutient avec un grand espoir.

L'entraîneur expérimenté a souligné que notre futur adversaire — l'équipe nationale de Colombie — est l'un des représentants les plus forts et les plus talentueux du continent latino-américain, avec un effectif composé de joueurs de haut niveau évoluant dans les meilleurs clubs mondiaux. Naturellement, il n'est un secret pour personne que la condition physique, la tactique et la préparation technique des représentants d'outre-mer sont également à un niveau très élevé.

Via le tableau d'analyse sportive et tactique officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir en détail l'adversaire de l'équipe d'Ouzbékistan pour la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026, les facteurs du match et la conclusion d'expert de l'ancien sélectionneur Valeriy Nepomnyashchiy :

Premier adversaire de nos représentants Principaux atouts et statut de l'adversaire Sensation inattendue lors du tournoi (Exemple) Principaux facteurs tactiques de succès Principal espoir de l'ancien sélectionneur pour le match Équipe nationale de Colombie

(Géant d'Amérique du Sud) • Effectif de stars de haut niveau

• Préparation physique et technique élevée Espagne — Cap-Vert

(Les stars espagnoles n'ont pas pu battre une petite équipe) • Organisation disciplinée du jeu

• Exécution complète du plan tactique de l'entraîneur sur le terrain Que l'équipe d'Ouzbékistan ne perde pas, au minimum, contre la Colombie

Erreur de l'Espagne et plan systémique : « Aujourd'hui, tout le monde sait jouer au football »

Cependant, le monde du football est toujours beau grâce à ses cadeaux et sensations inattendues. Pour prouver ce point, Valeriy Nepomnyashchiy a cité un exemple frappant de l'actuelle Coupe du Monde : « Comme preuve évidente que n'importe quel résultat est possible au football, on peut citer le fait que la puissante équipe d'Espagne, composée de stars mondiales, n'a pas réussi à s'imposer face au modeste Cap-Vert », déclare le spécialiste.

Selon lui, le succès du match à venir dépendra uniquement de la manière dont les footballeurs ouzbeks organiseront le jeu sur le terrain. L'efficacité du plan tactique et de la stratégie élaborés par le sélectionneur sur la pelouse sera déterminante. « Dans le football moderne, presque toutes les équipes ont appris à jouer tout aussi bien. C'est pourquoi nous observerons avec grand intérêt dans quelle mesure l'équipe d'Ouzbékistan pourra démontrer pleinement et sans crainte son potentiel sur le terrain. Je souhaite vraiment qu'il y ait une grande sensation dans ce match et que l'équipe nationale d'Ouzbékistan évite la défaite et gagne des points lors de son match de débuts », a conclu Nepomnyashchiy.

L'avis des commentateurs sportifs de Zamin : Il y a une grande part de vérité dans les propos de l'ancien entraîneur. Grâce à la solidarité collective et à une discipline de fer, les « Loups Blancs » sont capables de stopper les attaques étoilées des Colombiens. Malgré l'absence de Jaloliddin Masharipov et les changements forcés dans la composition, nous croyons que nos jeunes rapides comme Ruslanbek Jiyanov et Abduqodir Husanov feront preuve d'un véritable courage sur le terrain !

Suivez avec nous sur les pages de Zamin chaque match historique de notre équipe nationale dans les stades de la Coupe du Monde 2026, avec les informations les plus exclusives et rapides depuis Mexico et l'Atlantique, ainsi que les nouvelles les plus fiables du football mondial ! Que la victoire accompagne nos compatriotes lors de leur premier match !