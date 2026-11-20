Championnats du monde à Tachkent : 9 judokas ouzbeks en lice pour les médailles aujourd'hui
La deuxième journée des Championnats du monde de judo juniors se déroule à Tachkent. Neuf représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan se battront pour les médailles aujourd'hui. Les fans espèrent réitérer le succès d'hier et voir l'hymne national ouzbek résonner à nouveau.
Les compétitions débutent à 08h00 au complexe sportif Olympic City, où les vainqueurs seront déterminés dans les catégories -73 kg et -81 kg chez les garçons, et -63 kg et -70 kg chez les filles.
9 judokas de l'équipe nationale d'Ouzbékistan entrent en lice
Cinq filles et quatre garçons défendront les couleurs de l'Ouzbékistan lors des épreuves d'aujourd'hui. Leurs premiers adversaires sont les suivants :
Filles, -63 kg :
Nigina Saparboyeva — contre la gagnante du combat entre Mubarak Menas (Jordanie) et Honoka Kimura (Japon) ;
Dinora Samandarova — contre Emily Daniela (États-Unis) ;
Parizoda Yo‘ldosheva — contre Ivett Fuentes (Venezuela).
Filles, -70 kg :
Poshshajon Jumaboyeva — contre la gagnante du combat entre Marta Navikayte (Lituanie) et Yang Yuan Ji (Chine) ;
Durdona Tursunova — contre la gagnante du combat entre Renata Sandoval (Mexique) et Diana Benkova (Pologne).
Garçons, -73 kg :
Muhriddin Ma’rufov — contre Nikolas Gkinis (Grèce) ;
Inoyat Telmanov — contre le gagnant du combat entre Ali Al-Shammari (Koweït) et Konstantinos Saparas (Grèce).
Garçons, -81 kg :
Kamronbek Qodirov — contre le gagnant du combat entre Mehdi Abbasov (Azerbaïdjan) et Edoardo Russo (Italie) ;
Sa’dulla Ravshanov — contre Taichi Okudo (Japon).
L'objectif principal est de monter à nouveau sur le podium
Des combats difficiles attendent les judokas ouzbeks lors de cette deuxième journée. Les premiers tours contre des représentants internationaux seront cruciaux pour la suite du tournoi.
Le soutien des fans locaux lors de cette prestigieuse compétition à Tachkent donnera sans aucun doute un élan supplémentaire à l'équipe nationale.
Tous les regards sont désormais tournés vers nos neuf judokas. Les fans suivront chaque combat avec beaucoup d'espoir. Le souhait ultime est que l'hymne ouzbek retentisse à nouveau à l'Olympic City et que notre drapeau soit hissé sur le podium mondial.
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