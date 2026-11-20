La deuxième journée des Championnats du monde de judo juniors se déroule à Tachkent. Neuf représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan se battront pour les médailles aujourd'hui. Les fans espèrent réitérer le succès d'hier et voir l'hymne national ouzbek résonner à nouveau.

Les compétitions débutent à 08h00 au complexe sportif Olympic City, où les vainqueurs seront déterminés dans les catégories -73 kg et -81 kg chez les garçons, et -63 kg et -70 kg chez les filles.

9 judokas de l'équipe nationale d'Ouzbékistan entrent en lice

Cinq filles et quatre garçons défendront les couleurs de l'Ouzbékistan lors des épreuves d'aujourd'hui. Leurs premiers adversaires sont les suivants :

Filles, -63 kg :

Nigina Saparboyeva — contre la gagnante du combat entre Mubarak Menas (Jordanie) et Honoka Kimura (Japon) ;

Dinora Samandarova — contre Emily Daniela (États-Unis) ;

Parizoda Yo‘ldosheva — contre Ivett Fuentes (Venezuela).

Filles, -70 kg :

Poshshajon Jumaboyeva — contre la gagnante du combat entre Marta Navikayte (Lituanie) et Yang Yuan Ji (Chine) ;

Durdona Tursunova — contre la gagnante du combat entre Renata Sandoval (Mexique) et Diana Benkova (Pologne).

Garçons, -73 kg :