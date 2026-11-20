Rahmonaliyev a acquis une expérience professionnelle en Russie avant d'avoir l'opportunité de se distinguer davantage dans le championnat azerbaïdjanais.

Le championnat russe n'est pas étranger à Umarali Rahmonaliyev. Le footballeur ouzbek a défendu les couleurs du club de Kazan, le Rubin, entre 2023 et 2025. Par conséquent, un éventuel retour dans ce club signifierait un retour dans un environnement familier pour sa carrière.

Pour l'instant, la réaction du Rubin et de Krasnodar à cette proposition, ainsi que la question de savoir s'ils prendront des mesures concrètes pour le transfert, restent inconnues. Cependant, cette nouvelle accroît l'intérêt autour de l'avenir du footballeur ouzbek.

Le média azerbaïdjanais Sport24.az, citant des sources fiables, rapporte que les agents représentant les intérêts du joueur ont proposé les services de Rahmonaliyev à ces deux clubs russes.

Une nouvelle étape pourrait commencer dans la carrière du joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Umarali Rahmonaliyev. Il est possible que le milieu de terrain de 23 ans suscite l'intérêt de l'un des clubs forts du championnat russe, Krasnodar, ainsi que de son ancienne équipe, le Rubin.

Une saison réussie en Azerbaïdjan, une expérience sur la scène européenne et ses apparitions en équipe nationale augmentent la valeur marchande d'Umarali Rahmonaliyev. Des informations circulent selon lesquelles les services du milieu de terrain ouzbek auraient été proposés à deux grands clubs russes.

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Si le Rubin poursuit son intérêt pour le joueur ouzbek avec des actions concrètes, ce transfert pourrait être une opportunité pour Rahmonaliyev de revenir dans le championnat russe. Mais pour l'instant, cela n'est considéré que comme une option proposée par les agents.

Le facteur Murad Musayev dans l'option Krasnodar

Le deuxième club auquel les services de Rahmonaliyev ont été proposés est Krasnodar. Un aspect notable de cette option est l'expérience préalable de l'entraîneur principal de l'équipe, Murad Musayev, avec le joueur.

Le technicien russe a travaillé auparavant au club de Sabah et connaît bien l'environnement footballistique de Bakou. C'est pourquoi les capacités actuelles, le style de jeu et les performances de Rahmonaliyev dans le championnat ne devraient pas lui être inconnus.

Bien sûr, ce facteur ne signifie pas que Krasnodar a décidé de réaliser le transfert. Pour l'instant, il est seulement rapporté que les services du joueur ont été proposés au club, et l'existence de négociations ou d'une offre officielle n'est pas confirmée.

Une saison réussie à Sabah qui attise les convoitises

Le fait qu'Umarali Rahmonaliyev soit au centre de l'attention sur le marché des transferts n'est pas un hasard. Le footballeur ouzbek réalise une saison réussie avec Sabah.

Il a remporté le championnat d'Azerbaïdjan et la coupe nationale avec son équipe. Il a également accumulé de l'expérience en participant aux tours de qualification de la Ligue des champions de l'UEFA avec Sabah.

Cette saison encore, Rahmonaliyev reste l'un des joueurs clés de l'équipe. Son activité sur le terrain, ses actions décisives et sa participation aux compétitions internationales peuvent attirer l'attention des clubs.

Lens s'était également intéressé au joueur ouzbek

Les rumeurs de transfert concernant l'avenir de Rahmonaliyev ne s'arrêtent pas là. Récemment, des informations ont circulé selon lesquelles le club français de Lens aurait également manifesté de l'intérêt pour le milieu de terrain ouzbek.

Si l'intérêt des clubs européens et russes se transforme en offres de transfert réelles, le choix de la direction de sa carrière après Sabah pourrait devenir une décision importante pour Rahmonaliyev.

Cependant, il n'y a pour l'instant aucune information officielle sur le départ du joueur de son club actuel ou sur un accord conclu avec une équipe spécifique.

Les statistiques de Rahmonaliyev cette saison

Umarali Rahmonaliyev a participé à 17 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant deux buts et délivrant quatre passes décisives.

Avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le joueur a disputé quatre rencontres internationales.

Les résultats en club du milieu de terrain de 23 ans, son expérience dans les compétitions internationales et sa participation en équipe nationale peuvent servir de base importante pour la suite de sa carrière.

La question principale est désormais : lequel du Rubin ou de Krasnodar transformera son intérêt pour le joueur ouzbek en négociations de transfert ? Ou Rahmonaliyev restera-t-il à Sabah pour poursuivre sa carrière sur la scène européenne ?

Il n'y a pas encore de réponse claire à ces questions. Mais le fait que le nom d'Umarali Rahmonaliyev soit mentionné dans les rumeurs de transfert liées à des clubs russes et européens est un fait notable pour le footballeur ouzbek.