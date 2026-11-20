« C'était un choc pour moi. Il est clair que nous travaillons pour une entreprise privée et qu'il n'y a jamais de stabilité totale ici. Vous pouvez faire partie de l'organisation aujourd'hui et ne plus l'être demain.

La combattante brésilienne n'a pas caché qu'elle ne s'attendait pas à la fin de son contrat avec l'UFC. Elle a souligné que cette décision était inattendue, surtout compte tenu de sa forme physique actuelle et de sa situation professionnelle.

Jandiroba, âgée de 38 ans, a confirmé sur les réseaux sociaux son départ de l'organisation, qualifiant cette décision de surprise désagréable.

Les fans de l'UFC ont été stupéfaits par une nouvelle inattendue : Virna Jandiroba, classée troisième dans la division poids paille féminine, a quitté l'organisation. Le plus surprenant est que la combattante brésilienne affirme avoir pris cette décision alors qu'elle était dans une bonne phase de sa carrière. Elle-même ne s'attendait pas à la fin de sa collaboration avec l'UFC.

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Cependant, compte tenu du moment et de la situation, cette décision m'a vraiment surprise. J'étais dans une bonne phase de ma carrière. C'est pourquoi cette décision est inattendue, c'est, si l'on peut dire, une gifle en plein visage », a écrit Jandiroba.

Elle avait atteint le combat pour le titre

La fin de la collaboration entre Virna Jandiroba et l'UFC survient après une étape importante de sa carrière. Après avoir enregistré une série de cinq victoires, la combattante brésilienne a affronté Mackenzie Dern en octobre dernier pour le titre vacant.

Cependant, lors du combat de cinq rounds, Jandiroba a perdu par décision unanime des juges et n'a pas pu remporter le titre de championne.

Par la suite, elle a réussi à relancer sa carrière. En avril de cette année, elle a remporté une victoire aux points contre Tabatha Ricci. Mais il y a dix jours, lors de son combat contre Tatiana Suarez, elle a de nouveau subi une défaite par décision unanime.

Son classement est également remarquable

Un autre aspect frappant de la nouvelle du départ de Jandiroba de l'UFC est sa position dans la division. Au moment de son départ, la combattante brésilienne occupait la troisième place du classement des poids paille.

Cette situation renforce le caractère inattendu de la décision de l'UFC. Car Jandiroba était récemment l'une des prétendantes au titre de championne et tentait de poursuivre sa carrière avec des victoires.

Désormais, les projets futurs de la combattante brésilienne de 38 ans sont inconnus. Va-t-elle poursuivre sa carrière dans une autre promotion ou s'éloigner temporairement de l'octogone ? Ces questions restent ouvertes pour le moment.

Mais une chose est sûre : le départ d'une combattante classée troisième à l'UFC pourrait également affecter la situation dans la division féminine.