Une phrase secrète composée d'au moins 8 lettres latines doit être définie pour cette section. Cette phrase sert de clé pour accéder aux conversations masquées.

Pour utiliser la fonction « Hidden Chats », il est nécessaire d'accéder à la section « Confidentialité » de Telegram et de créer une section cachée.

La nouvelle fonctionnalité est apparue dans la version bêta de l'application. Elle permet aux utilisateurs de créer plusieurs sections cachées et de définir un mot de passe distinct pour chacune d'elles.

Une nouvelle fonctionnalité renforçant la confidentialité des conversations est en cours de test pour les utilisateurs de Telegram. Baptisée « Hidden Chats », cette option permet de masquer des chats et des chaînes privés de la liste principale. Fait notable, les conversations cachées n'apparaissent pas dans la recherche Telegram habituelle ; elles ne peuvent être déverrouillées qu'à l'aide d'une phrase secrète spécifique.

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Un autre aspect important est que l'utilisateur n'est pas limité à une seule section cachée. Il est possible de créer plusieurs sections distinctes en utilisant différentes phrases secrètes.

Comment trouver les conversations cachées ?

Aucune manipulation complexe n'est requise pour ouvrir les chats masqués. Il suffit de saisir la phrase secrète préalablement définie dans la barre de recherche de Telegram.

La section cachée correspondante s'ouvrira alors, permettant à l'utilisateur de consulter ses messages.

Cependant, l'aspect le plus crucial de cette fonctionnalité est que les chats cachés sont protégés des regards indiscrets à plusieurs niveaux :

Disparition de la liste générale des chats. Les conversations masquées ne sont pas visibles sur l'écran principal.

Absence dans les résultats de recherche. Sans la phrase secrète, ils restent introuvables via la recherche classique.

Aucune notification. Aucune alerte n'est envoyée pour les nouveaux messages provenant des chats cachés.

Appels rejetés silencieusement. Les appels provenant des chats de cette section ne dérangent pas l'utilisateur.

Que se passe-t-il si vous oubliez le mot de passe ?

Le point le plus important lors de l'utilisation de cette nouvelle fonction est de ne pas oublier la phrase secrète.

Il est précisé qu'en cas d'oubli de la phrase secrète, il sera impossible de la récupérer. Les utilisateurs doivent donc conserver ce mot de passe dans un endroit sûr ou le mémoriser.

Bien que cette exigence renforce le niveau de confidentialité, la perte du mot de passe peut entraîner une perte définitive d'accès aux conversations cachées.

La confidentialité sur Telegram va-t-elle encore se renforcer ?

La fonction « Hidden Chats » peut être particulièrement pratique pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas voir leurs conversations personnelles apparaître dans la liste générale. La possibilité de créer plusieurs sections permet de mieux organiser et isoler les échanges.

Cependant, il ne faut pas oublier que masquer des chats de la liste ne signifie pas qu'ils sont entièrement chiffrés ou supprimés des serveurs de Telegram. Il s'agit avant tout d'une fonctionnalité visant à renforcer la confidentialité au sein de l'interface de messagerie.

Pour l'instant, cette option est en phase de test dans la version bêta. Il n'y a pas encore d'informations précises sur sa date de déploiement pour tous les utilisateurs ni sur son fonctionnement final. Il faudra donc attendre la sortie publique de la fonctionnalité.