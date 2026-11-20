Le Real Madrid cherche à conserver l'un de ses milieux de terrain vedettes, Jude Bellingham, sur le long terme. Selon la presse espagnole, le « club royal » travaille sur une prolongation du contrat du joueur anglais de 23 ans jusqu'en 2031. Ce nouvel accord devrait non seulement consolider son avenir à Madrid, mais aussi entraîner une augmentation significative de son salaire. Selon le journal Sport.es, il est prévu d'offrir à Bellingham un salaire annuel compris entre 20 et 25 millions d'euros dans le cadre de ce nouveau contrat. Actuellement, son salaire annuel est inférieur à 15 millions d'euros. Le salaire de Bellingham pourrait augmenter de 10 millions d'euros Si les parties parviennent à un nouvel accord, le salaire annuel du joueur anglais sera nettement supérieur à son niveau actuel. Selon les chiffres cités par la source, il pourrait gagner entre 20 et 25 millions d'euros par saison.

Cela démontre à quel point le Real Madrid considère Bellingham comme un joueur essentiel de son projet. Cependant, il n'y a pas encore d'annonce officielle concernant la signature d'un nouveau contrat. L'accord actuel court jusqu'à l'été 2029. Il brille également lors de sa troisième saison au Real Depuis son transfert du Borussia Dortmund au Real Madrid à l'été 2023, Jude Bellingham occupe une place prépondérante au sein de l'effectif madrilène. Il se distingue par son activité au milieu de terrain, sa participation aux attaques et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs. Cette saison, le joueur anglais a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives. Ces statistiques confirment une fois de plus son rôle crucial dans l'animation offensive de l'équipe.