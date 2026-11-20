Bien que la victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors du match amical contre l'Arabie saoudite (2-1) ait été un moment de joie pour les supporters, une situation durant la rencontre a suscité de vives inquiétudes. L'un des joueurs talentueux de l'équipe nationale, Abbosbek Fayzullayev a été contraint de quitter le terrain prématurément en raison d'une blessure. Désormais, son état de santé et la date de son retour à la compétition préoccupent les fans.

Le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan a fourni des informations officielles concernant la blessure du joueur.

Fayzullayev souffre d'une blessure à la cheville droite

Selon l'UFA, après s'être blessé lors du match contre l'Arabie saoudite, Abbosbek Fayzullayev a été immédiatement soumis à des examens médicaux approfondis par le staff médical de l'équipe nationale.

Les résultats des examens ont révélé une lésion au niveau de la cheville droite.

Actuellement, les staffs médicaux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club où évolue le joueur travaillent en étroite collaboration pour accélérer son processus de récupération et le faire revenir sur le terrain dans les meilleurs délais. Les traitements médicaux nécessaires ont déjà débuté.

Pour l'instant, aucune date précise n'a été communiquée quant à la gravité réelle de la blessure du joueur et à son retour sur les terrains.

Résultats dans le championnat turc

Âgé de 23 ans, Abbosbek Fayzullayev a été appelé en équipe nationale depuis le club turc d'Istanbul Başakşehir. Cette saison, il a disputé huit rencontres dans le championnat turc, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

Compte tenu de son temps de jeu en club et de son importance pour l'équipe nationale, son rétablissement rapide est crucial pour les supporters ouzbeks.

Statistiques en équipe nationale

Abbosbek Fayzullayev participe régulièrement aux matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan depuis 2023. À ce jour, il a disputé 40 rencontres sous le maillot national et a marqué neuf buts.

Sa technique, sa vitesse et sa créativité en attaque jouent un rôle clé dans le jeu de l'équipe. C'est pourquoi sa blessure est une question importante non seulement pour son club, mais aussi pour l'équipe nationale.

Le plus important est que des mesures sont actuellement prises pour le rétablissement de Fayzullayev. Les supporters attendent avec impatience son prompt rétablissement et son retour sur le terrain.