La prestigieuse ESPN a publié son classement mis à jour pour la catégorie des super-moyens (76,2 kg / 168 livres) en boxe professionnelle. Dans cette liste, le boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev (17-1, 11 KO) a fait son entrée dans le top 10, atteignant la 10e place du classement.

En tête du classement se trouve le célèbre boxeur mexicain, champion WBC Saul «Canelo» Álvarez (64-3-2, 39 KO). Le top 10 comprend également d'autres champions et prétendants de premier plan.

Classement ESPN des super-moyens (Top 10)

Selon le classement ESPN présenté dans les images, voici les dix premiers boxeurs de la division des super-moyens et leurs statistiques :

Rang Boxeur Palmarès professionnel (victoires-défaites-nuls, KO) Informations supplémentaires 1 Saul «Canelo» Álvarez (Mexique) 64-3-2, 39 KO Champion WBC 2 Hamza Shiraz (Grande-Bretagne) 23-0-1, 19 KO — 3 Lester Martinez (Guatemala) 21-0-1, 17 KO — 4 Christian Mbilli (France) 29-1-1, 24 KO — 5 Jaime Munguía (Mexique) 47-2, 35 KO Champion WBA 6 Darius Fulghum (USA) 16-1-1, 13 KO — 7 Osleys Iglesias (Cuba) 16-0, 15 KO Champion IBF 8 Diego Pacheco (USA) 26-1, 19 KO — 9 Armando Reséndiz (Mexique) 17-3, 11 KO — 10 Bektemir Meliqo‘ziyev (Ouzbékistan) 17-1, 11 KO —

Compétition intense et position de notre compatriote

La catégorie des super-moyens est l'une des divisions les plus compétitives de la boxe professionnelle. Le top 5 comprend Saul Álvarez, Jaime Munguía, l'invaincu Hamza Shiraz, Lester Martinez et Christian Mbilli, connu pour son fort taux de KO.

Dans la seconde moitié du classement, on retrouve le champion IBF Osleys Iglesias, les Américains Darius Fulghum et Diego Pacheco, le Mexicain Armando Reséndiz, ainsi que l'Ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev à la 10e place. Son palmarès de 17-1 avec 11 KO constitue une base solide pour des combats de haut niveau.

Selon vous, Bektemir Meliqo‘ziyev aura-t-il l'opportunité de se battre pour un titre mondial dans un avenir proche ? Laissez vos avis en commentaires !