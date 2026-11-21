Apple À quoi pourrait ressembler le smartphone dédié au 20e anniversaire de la société ? AppleTrack a présenté les premiers concepts du nouvel iPhone basés sur des fuites d'initiés. Ils montrent un design presque sans bordures avec un écran incurvé sur les quatre côtés.

Selon les prévisions, à l'automne 2027, deux tailles seront lancées : iPhone 20 et iPhone 20 Pro . Cela signifie qu'Apple pourrait sauter le nom iPhone 19.

Selon les dernières fuites et les rendus conceptuels, l'iPhone 20 Pro, qui sera présenté à l'automne 2027 pour le 20e anniversaire de la gamme iPhone, sera doté d'un écran presque sans bordures incurvé sur les quatre côtés et d'un boîtier fin avec un cadre en titane. YouTubesur la chaîne AppleTrack et relayés par des initiés renommés (notamment Ice Universe ainsi que Bloomberg l'analyste Mark Gurman), les rendus montrent les changements majeurs de design du smartphone.