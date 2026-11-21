L'iPhone 19 ne sortira-t-il pas ? Design et fuites sur l'iPhone 20 Pro anniversaire
Apple À quoi pourrait ressembler le smartphone dédié au 20e anniversaire de la société ? AppleTrack a présenté les premiers concepts du nouvel iPhone basés sur des fuites d'initiés. Ils montrent un design presque sans bordures avec un écran incurvé sur les quatre côtés.
Selon les prévisions, à l'automne 2027, deux tailles seront lancées : iPhone 20 et iPhone 20 Pro . Cela signifie qu'Apple pourrait sauter le nom iPhone 19.
Selon les dernières fuites et les rendus conceptuels, l'iPhone 20 Pro, qui sera présenté à l'automne 2027 pour le 20e anniversaire de la gamme iPhone, sera doté d'un écran presque sans bordures incurvé sur les quatre côtés et d'un boîtier fin avec un cadre en titane. YouTubesur la chaîne AppleTrack et relayés par des initiés renommés (notamment Ice Universe ainsi que Bloomberg l'analyste Mark Gurman), les rendus montrent les changements majeurs de design du smartphone.
Innovations majeures en matière de design et de boîtier
Verre incurvé sur quatre côtés (Quad-curved) : L'écran avant et le panneau arrière sont doucement incurvés sur les quatre bords, donnant au smartphone l'apparence d'un bloc de verre monolithique. Les bordures autour de l'écran sont réduites à environ 1 mm et sont presque invisibles de face.
Retour du cadre en titane : Apple devrait abandonner l'aluminium sur la gamme Pro pour revenir au titane. Les bords plats seront remplacés par un cadre métallique plus arrondi et plus fin, dans le style de l'iPhone X et de l'iPhone Air ultra-fin.
Face ID sous l'écran : Les capteurs Face ID devraient être entièrement placés sous l'écran. En conséquence, la découpe habituelle Dynamic Island sera considérablement réduite, ne laissant qu'un petit point pour la caméra frontale (dans certains concepts, la caméra est également cachée sous l'écran).
Boutons tactiles : Au lieu des boutons mécaniques traditionnels, des boutons tactiles sensibles à la pression avec retour haptique (Taptic Engine) pourraient être installés.
Caractéristique
Nouveautés et détails attendus
Écran et cadre
Verre incurvé sur quatre côtés (Quad-curved), bordure ~1 mm ; 6,4 pouces (Pro) et 7 pouces (Pro Max)
Boîtier et boutons
Retour au titane, bordure arrondie/fine, Taptic Engine boutons tactiles avec retour
Face avant
Face ID sous l'écran, Dynamic Island réduite ou caméra sous l'écran
Plateforme interne
Puce A21 Pro 2 nm, modem propriétaire Apple, batterie à anode en silicium
Caméra
LOFIC capteur à large plage dynamique et tests d'un capteur 200 MP
Spécifications techniques attendues
Dimensions de l'écran : Grâce aux bordures fines, la diagonale de l'écran devrait passer à 6,4 poucessur l'iPhone 20 Pro et à Pro Max sur la version 7 pouces sans augmenter radicalement la taille du boîtier.
Processeur et batterie : Nouvelle puce A21 Pro 2 nm , modem Apple et batterie à anode en silicium (silicon-anode) haute capacité pour maintenir un boîtier fin.
Caméra : Un nouveau capteur à large plage dynamique (technologieLOFIC ) et un capteur de 200 mégapixels sont en cours de test.
Note : Ces rendus sont des concepts basés sur des fuites concernant les premiers prototypes d'ingénierie. La présentation officielle étant prévue pour septembre 2027 , le design final pourrait subir quelques changements.
Selon vous, dans quelle mesure ce design presque sans bordures et incurvé sur quatre côtés, associé à une caméra de 200 mégapixels, distinguera-t-il l'iPhone anniversaire sur le marché ? Laissez vos avis dans les commentaires !
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