Le défenseur central du club italien AS Roma le défenseur central Mario Hermoso attire l'attention de deux géants européens. Selon l'insider renommé Ekrem Konur sur ses réseaux sociaux, les performances du joueur espagnol de 31 ans sont activement suivies par FC Barcelone et Inter Milan les clubs.

Situation contractuelle et valeur marchande

L'approche de la fin du contrat du défenseur expérimenté avec le club romain offre une opportunité idéale pour les grands clubs :