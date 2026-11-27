Le FC Barcelone et l'Inter Milan s'intéressent de près au défenseur de l'AS Roma Mario Hermoso
Le défenseur central du club italien AS Roma le défenseur central Mario Hermoso attire l'attention de deux géants européens. Selon l'insider renommé Ekrem Konur sur ses réseaux sociaux, les performances du joueur espagnol de 31 ans sont activement suivies par FC Barcelone et Inter Milan les clubs.
Situation contractuelle et valeur marchande
L'approche de la fin du contrat du défenseur expérimenté avec le club romain offre une opportunité idéale pour les grands clubs :
Statistiques
Détails
Joueur et âge
Mario Hermoso (Espagne, 31 ans)
Club actuel
AS Roma (depuis 2024)
Date de fin de contrat
Fin juin prochain
Valeur Transfermarkt
7 millions d'euros
Statistiques de la saison en cours
en Serie A 11 matchs et 2 buts
Selon vous, Mario Hermoso devrait-il poursuivre sa carrière en Liga avec le FC Barcelone ou rester en Italie en acceptant l'offre de l'Inter ?
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