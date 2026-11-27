Shavkat Mirziyoyev souhaite bonne chance à Javokhir Sindarov dans sa quête du titre mondial (vidéo)
Le 27 novembre 2026, le président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev a salué la performance du grand maître ouzbek Javokhir Sindarov, qui participe au match décisif pour le titre mondial d'échecs. Le chef de l'État a souligné que notre compatriote a disputé les trois premières parties à un niveau élevé et digne.
« Je souhaite succès et force au joueur d'échecs »
Le président Shavkat Mirziyoyev a déclaré qu'il suivait attentivement les rencontres prestigieuses qui se déroulent à Genève :
« Il a bien joué les trois parties, nous suivons cela de près », a souligné le chef de l'État Javokhir Sindaroven commentant ses performances.
Shavkat Mirziyoyev a également souhaité succès et force au grand maître ouzbek pour les prochaines parties, exprimant son espoir de le voir remporter ce duel historique.
État actuel du match pour le championnat du monde à Genève
Ces jours-ci, dans la ville suisse de Genève , Javokhir Sindarov dispute le titre mondial contre le champion du monde en titre, le grand maître indien Gukesh Dommarajudans un match composé de 14 parties. Les trois premières parties se sont toutes soldées par des matchs nuls après une lutte acharnée :
Partie
Date
Résultat
Score global
1ère partie
24 novembre 2026
Nul (½–½)
0.5 – 0.5
2ème partie
25 novembre 2026
Nul (½–½)
1.0 – 1.0
3ème partie
26 novembre 2026
Nul (½–½)
1.5 – 1.5
Selon le règlement, pour remporter le titre de champion du monde, l'un des joueurs doit accumuler 7,5 points . La prochaine 4ème partie aura lieu le 28 novembre .
Selon vous, Javokhir Sindarov pourra-t-il vaincre le champion en titre Gukesh Dommaraju et ramener le titre mondial d'échecs en Ouzbékistan ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette joyeuse nouvelle avec vos proches qui suivent les plus grands succès du sport ouzbek !
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