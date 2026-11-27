Le 27 novembre 2026, le président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev a salué la performance du grand maître ouzbek Javokhir Sindarov, qui participe au match décisif pour le titre mondial d'échecs. Le chef de l'État a souligné que notre compatriote a disputé les trois premières parties à un niveau élevé et digne.

« Je souhaite succès et force au joueur d'échecs »

Le président Shavkat Mirziyoyev a déclaré qu'il suivait attentivement les rencontres prestigieuses qui se déroulent à Genève :

« Il a bien joué les trois parties, nous suivons cela de près », a souligné le chef de l'État Javokhir Sindaroven commentant ses performances.

Shavkat Mirziyoyev a également souhaité succès et force au grand maître ouzbek pour les prochaines parties, exprimant son espoir de le voir remporter ce duel historique.