Surface avec performances RTX 5070 : un ordinateur portable avec puce Nvidia RTX Spark dévoilé

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Surface avec performances RTX 5070 : un ordinateur portable avec puce Nvidia RTX Spark dévoilé

Microsoft et Nvidia ont officiellement annoncé le Surface Laptop Ultra, un nouvel ordinateur portable de 15 pouces qualifié d'appareil le plus puissant de l'histoire de la gamme Surface. Cette nouveauté repose sur la puce Arm Nvidia RTX Spark récemment introduite, promettant des performances élevées et une efficacité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le processeur RTX Spark est un système sur puce haute performance doté de 20 cœurs CPU et de 6144 cœurs CUDA. Dans les configurations maximales, l'appareil peut être équipé jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, bien que des versions plus simples commençant à 16 Go seront également commercialisées. Les performances en IA atteignent 1 pétaflops, tandis que la puissance graphique est équivalente à celle d'une GeForce RTX 5070.

La base de l'ordinateur portable est construite sur une architecture proche des solutions DGX Spark conçues pour les développeurs en IA. Le Surface Laptop Ultra est équipé d'un écran mini-LED de 15 pouces avec une densité de 262 ppi et une luminosité allant jusqu'à 2000 nits en mode HDR. L'appareil dispose également d'un pavé tactile tactile étendu.

L'ensemble des interfaces comprend des ports USB-C, USB-A, HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque. Le châssis est disponible en gris foncé et en argent. La commercialisation d'autres appareils basés sur RTX Spark par les partenaires de Microsoft et Nvidia est prévue pour cet automne.

MicrosoftNvidiaSurface Laptop UltraRTX SparkOrdinateur Portable
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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