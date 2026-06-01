Wildberries lance une fonction de comparaison de produits par intelligence artificielle

La marketplace Wildberries a commencé à tester une fonction basée sur l'intelligence artificielle appelée « Smart Comparison » pour faciliter la sélection de produits par les utilisateurs. Selon le service de presse de l'entreprise commune Wildberries & Russ, cet outil permet de sélectionner plusieurs produits et d'obtenir une analyse structurée de leurs principales différences, avantages et inconvénients. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'objectif principal de cette nouvelle fonctionnalité est de fournir à l'utilisateur une recommandation concise et claire sur le produit le plus adapté à un usage spécifique, comme le travail, les études ou les jeux. Selon la directrice produit Kristina Moshko, cet outil aide à résoudre les problèmes des utilisateurs directement sur la plateforme, sans avoir à consulter d'autres sites.

Les développeurs estiment que la fonction « Smart Comparison » sera particulièrement utile dans les catégories aux spécifications techniques complexes, comme l'électronique, l'électroménager et l'équipement. Désormais, au lieu de comparer manuellement des dizaines de paramètres, l'acheteur reçoit une explication simple et compréhensible préparée par l'IA.

L'entreprise prévoit d'améliorer cet outil en fonction des retours des utilisateurs. Cette nouveauté s'inscrit dans la continuité des scénarios d'IA sur la plateforme Wildberries, qui propose déjà une cabine d'essayage virtuelle, une recherche intelligente par photo et un résumé des avis généré par réseau neuronal.