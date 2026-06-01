Sony dévoile la manette FlexStrike et un moniteur de jeu spécial

Sony a révélé des détails sur ses nouveaux accessoires de jeu : la manette sans fil FlexStrike conçue pour les jeux de combat, un moniteur de jeu de 27 pouces et les haut-parleurs sans fil Pulse Elevate. Ces informations ont été officiellement confirmées sur le PlayStation Blog avant la présentation attendue du State of Play. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Développée pour les utilisateurs de PlayStation 5 et de PC, la manette FlexStrike sera mise en vente le 6 août 2026. Cette date n'a pas été choisie au hasard : elle coïncide avec la sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée et d'un étui spécial, au prix de 200 dollars. Il convient de noter que la prise en charge complète sur PC sera fournie via une mise à jour logicielle progressive.

La nouveauté suivante est un moniteur de jeu de 27 pouces doté d'un crochet rétractable pour charger la manette DualSense. Le moniteur est équipé d'une matrice IPS avec une résolution QHD (2560×1440). Il prend en charge la technologie VRR et fonctionne à 120 Hz sur les consoles PS5 et PS5 Pro, et jusqu'à 240 Hz sur les PC compatibles. L'appareil sera commercialisé le 27 août au prix de 350 dollars.

Sony a également présenté les haut-parleurs sans fil Pulse Elevate. Bien que la date de sortie exacte de cet accessoire n'ait pas encore été annoncée, il devrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année. Tous ces nouveaux appareils visent à étendre davantage l'écosystème PlayStation et à améliorer le confort des joueurs.