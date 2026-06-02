Aigo Starlight EV Quiet Platinum : Alimentations silencieuses jusqu'à 1000 W

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Aigo Starlight EV Quiet Platinum : Alimentations silencieuses jusqu'à 1000 W

Aigo a présenté la série d'alimentations Starlight EV Quiet Platinum dotée d'une conception entièrement modulaire. La nouvelle gamme comprend des modèles de 850 W et 1000 W. Le prix de départ de ces appareils sur le marché chinois est de 569 yuans, soit environ 85 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La principale caractéristique des nouvelles alimentations est leur fonctionnement à très faible niveau sonore. Les unités sont certifiées selon la norme PPLP Dual S-Level Silent Operation, maintenant le niveau de bruit autour de 25 dBA même sous forte charge. Un ventilateur de 135 mm avec roulement hydrodynamique assure le refroidissement.

Techniquement, les blocs sont conformes à la norme ATX 3.1 et prennent en charge l'interface PCIe 5.1. Un connecteur spécial à 16 broches capable de fournir jusqu'à 600 W de puissance pour les cartes graphiques modernes est également présent. Des éléments anti-vibrations dans le boîtier servent à réduire la résonance.

La construction utilise des condensateurs japonais de haute qualité, un radiateur en cuivre avec des pads thermiques et des câbles entièrement étamés. Cela garantit un fonctionnement stable et durable de l'appareil. La série Aigo Starlight EV Quiet Platinum est conçue pour les utilisateurs qui apprécient à la fois l'efficacité et le silence.

AigoStarlight EVBloc d'alimentationTechnologieATX 3.1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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