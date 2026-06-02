Le chef de la NASA fait une déclaration sur les extraterrestres et les vaisseaux écrasés

·207·Technologie
Le chef de la NASA fait une déclaration sur les extraterrestres et les vaisseaux écrasés

Le chef de la NASA, Jared Isaacman, a déclaré que l'agence spatiale américaine ne dispose d'aucune information documentée concernant des vaisseaux extraterrestres écrasés ou leurs dépouilles. Il a clos le sujet en répondant à des questions sur les contacts potentiels de l'humanité avec des civilisations extraterrestres lors du CNBC CEO Council Summit à Washington. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Isaacman, la NASA ne possède aucune preuve confirmant les théories populaires sur les crashs d'OVNI dissimulés par le gouvernement américain. En même temps, il a souligné l'existence de documents sur des objets dont la nature ne peut pas encore être déterminée : les phénomènes anormaux non identifiés (PAN).

Le président américain Donald Trump promeut cette initiative au sein du gouvernement. Il a ordonné de rassembler tous les dossiers pertinents et de les rendre publics afin que les gens puissent tirer leurs propres conclusions. Isaacman a noté qu'il considère cette initiative comme excellente, mais qu'il n'a personnellement aucune information sur des corps extraterrestres.

Le sujet des OVNIs et de la vie extraterrestre est revenu sur le devant de la scène en février après une déclaration de Donald Trump. À l'époque, il avait promis de commencer à publier des documents gouvernementaux classifiés sur le sujet. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et les agences concernées ont été chargés de cette mission.

L'ouverture des archives devrait permettre au public d'accéder à des informations secrètes qui ont alimenté diverses théories pendant des décennies. Pour l'instant, la NASA se limite à rendre accessibles les dossiers sur les phénomènes non identifiés enregistrés.

NASAJared IsaacmanDonald TrumpOVNIEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram