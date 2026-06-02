Le chef de la NASA fait une déclaration sur les extraterrestres et les vaisseaux écrasés

Le chef de la NASA, Jared Isaacman, a déclaré que l'agence spatiale américaine ne dispose d'aucune information documentée concernant des vaisseaux extraterrestres écrasés ou leurs dépouilles. Il a clos le sujet en répondant à des questions sur les contacts potentiels de l'humanité avec des civilisations extraterrestres lors du CNBC CEO Council Summit à Washington. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Isaacman, la NASA ne possède aucune preuve confirmant les théories populaires sur les crashs d'OVNI dissimulés par le gouvernement américain. En même temps, il a souligné l'existence de documents sur des objets dont la nature ne peut pas encore être déterminée : les phénomènes anormaux non identifiés (PAN).

Le président américain Donald Trump promeut cette initiative au sein du gouvernement. Il a ordonné de rassembler tous les dossiers pertinents et de les rendre publics afin que les gens puissent tirer leurs propres conclusions. Isaacman a noté qu'il considère cette initiative comme excellente, mais qu'il n'a personnellement aucune information sur des corps extraterrestres.

Le sujet des OVNIs et de la vie extraterrestre est revenu sur le devant de la scène en février après une déclaration de Donald Trump. À l'époque, il avait promis de commencer à publier des documents gouvernementaux classifiés sur le sujet. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et les agences concernées ont été chargés de cette mission.

L'ouverture des archives devrait permettre au public d'accéder à des informations secrètes qui ont alimenté diverses théories pendant des décennies. Pour l'instant, la NASA se limite à rendre accessibles les dossiers sur les phénomènes non identifiés enregistrés.