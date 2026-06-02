Des semi-conducteurs cultivés dans l'espace reviendront sur Terre en 2026

Le diagnostic et le traitement des données obtenues lors de l'expérience spatiale « Ekran-M » prendront environ six mois après le retour des matériaux sur Terre. C'est ce qu'a annoncé le concepteur en chef du projet, Alexander Nikiforov, chef de laboratoire à l'Institut de physique des semi-conducteurs de la branche sibérienne de l'Académie russe des sciences. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon lui, les cassettes contenant les structures cultivées dans l'espace devraient revenir avec les cosmonautes en juillet 2026, après quoi les processus d'analyse détaillée commenceront. Les participants à l'expédition Sergey Kud-Sverchkov et Sergey Mikaev ont terminé les travaux en orbite, démontant la cassette de l'équipement expérimental sur le module « Nauka » lors d'une sortie dans l'espace.

Le projet « Ekran-M » vise à utiliser le vide spatial pour obtenir des semi-conducteurs ultra-purs et à tester la technologie d'épitaxie par faisceau moléculaire dans les conditions de l'espace ouvert. Les développeurs estiment que l'expérience a rempli avec succès toutes les tâches principales prévues pour l'étape actuelle.

Actuellement, la question de la création de cassettes supplémentaires à base de germanium est en cours de discussion, mais le projet est encore en phase de préparation. Les résultats d'« Ekran-M » pourraient fournir de nouvelles données pour la physique de la matière condensée et le développement d'hétérostructures semi-conductrices où la précision de la croissance des cristaux est critique.