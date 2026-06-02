Blue Origin veut reprendre les vols de New Glenn après l'explosion

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Blue Origin veut reprendre les vols de New Glenn après l'explosion

Malgré une puissante explosion la semaine dernière, Blue Origin prévoit de relancer sa fusée New Glenn en 2026. Dans une déclaration lundi, le PDG Dave Limp a indiqué que l'infrastructure du pas de tir à Cap Canaveral, en Floride, est en meilleur état que prévu après l'accident. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Selon Limp, un autre booster New Glenn et trois étages supérieurs présents sur le site n'ont pas été endommagés. « Nous volerons à nouveau avant la fin de l'année », a-t-il souligné. Il s'agit d'un calendrier très serré pour un retour en vol après l'échec le plus important et le plus médiatisé de l'histoire de l'entreprise.

Les experts de l'industrie spatiale avaient prédit que Blue Origin ne pourrait pas reprendre ses vols avant 2027 au moins, car l'entreprise ne dispose actuellement que d'un seul pas de tir pour soutenir la fusée New Glenn. Blue Origin n'a pas encore révélé les causes de l'explosion. La NASA compte également sur cette fusée pour ses missions lunaires Artemis.

L'entreprise fondée par Jeff Bezos avait suspendu en janvier les vols de tourisme spatial avec sa plus petite fusée New Shepard pour au moins deux ans afin de se concentrer sur ce programme. New Glenn a été lancée pour la première fois en janvier 2025, date à laquelle l'étage supérieur a atteint l'orbite, mais le booster a explosé lors de son retour sur Terre.

Lorsque l'entreprise reprendra ses vols, elle modifiera la méthode de transport et de mise en place des fusées sur le pas de tir. Auparavant, Blue Origin utilisait un « transporteur-érecteur » pour les deux tâches. Dave Limp n'a pas précisé quelle serait la nouvelle solution, mais a confirmé que les plans de lancement des satellites Amazon restaient en vigueur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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