La Russie prévoit de terminer les essais de l'avion SJ-100 d'ici la fin de l'été

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La Russie prévoit de terminer les essais de l'avion SJ-100 d'ici la fin de l'été

La United Aircraft Corporation (UAC) prévoit de terminer le programme de vols de certification pour l'avion SJ-100, substitut aux importations, d'ici la fin de cet été. C'est ce qu'a annoncé le chef de la société, Vadim Badekha, dans une interview accordée à TASS. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Badekha, il reste environ 20 pour cent du volume total des vols d'essai à effectuer. Il a souligné que les projets MS-21 et SJ-100 sont en phase finale, ajoutant que 70 pour cent des vols pour l'avion MS-21 sont encore à venir.

Auparavant, le premier vice-Premier ministre russe Denis Manturov avait déclaré que la livraison des nouveaux avions SJ-100 équipés de moteurs nationaux PD-8 pourrait commencer fin 2026 ou au premier trimestre 2027.

Pour information, le moteur PD-8 lui-même a passé tous les tests et son certificat correspondant devrait être reçu début juin. Ce projet est une étape importante visant à réduire la dépendance de l'industrie aéronautique russe vis-à-vis des composants étrangers.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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