Le MS-21 russe, remplaçant du Boeing 737, pourra parcourir jusqu'à 4 000 km

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Le MS-21 russe, remplaçant du Boeing 737, pourra parcourir jusqu'à 4 000 km

L'avion russe MS-21 devrait confirmer une autonomie de vol allant jusqu'à 4 000 kilomètres lors des tests de certification. C'est ce qu'a annoncé Vadim Badekha, chef de la United Aircraft Corporation (UAC), dans une interview accordée à TASS. Selon lui, l'avion a un grand potentiel pour augmenter encore ce chiffre. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

Badekha a souligné que ces paramètres satisfont pleinement les compagnies aériennes, car ils couvrent 80 à 90 % du réseau actuel. Actuellement, le site web de l'UAC indique une autonomie maximale de 3 830 km pour le MS-21 en configuration deux classes. L'avion est conçu pour 175 passagers et a une masse maximale au décollage de 85 tonnes.

Le chef de l'UAC n'a pas exclu qu'à mesure que le programme se développe, les caractéristiques de l'avion, y compris l'autonomie, puissent atteindre 5 000 kilomètres. De plus, il a été rapporté que la société Yakovlev mènera des travaux de R&D d'ici fin 2028 pour créer une version raccourcie du MS-21. Sur cette base, il est prévu de développer le modèle MS-21-210, avec une capacité passagers réduite mais une autonomie plus longue.

Le MS-21-310 est un avion de ligne moyen-courrier russe de nouvelle génération, créé pour remplacer les modèles obsolètes Tu-154 et Tu-204, ainsi que les alternatives étrangères comme le Boeing 737 et l'Airbus A320. La particularité de sa conception réside dans la forte proportion de matériaux composites (environ 40 %), ce qui en fait l'un des avions russes les plus modernes.

La principale différence de ce modèle par rapport aux prototypes précédents est l'utilisation des moteurs nationaux PD-14, les premiers créés pour l'aviation civile dans la Russie moderne. Ces moteurs jouent un rôle crucial dans l'indépendance technique de l'avion.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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