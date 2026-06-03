La « soucoupe volante » Starfall de 2 tonnes d’Elon Musk fonctionne aux propulseurs à gaz froid

·65·Technologie
La « soucoupe volante » Starfall de 2 tonnes d’Elon Musk fonctionne aux propulseurs à gaz froid

Selon de nouvelles données, le projet Starfall est une capsule réutilisable compacte de 3,1 mètres de diamètre, 0,75 mètre de hauteur et pesant environ 2,1 tonnes. Des propulseurs à gaz froid sont prévus pour contrôler l'orientation de l'appareil en vol. Ixbt.com rapporte .

Un système de parachutes principaux, extracteurs et freins a été développé pour assurer l'atterrissage sécurisé de la capsule sur Terre. L'objectif principal du projet Starfall est de faire progresser les technologies de fabrication orbitale, ce qui devrait ouvrir une nouvelle ère dans l'industrie spatiale.

Selon le plan, les équipements et matières premières nécessaires seront livrés en orbite, où les produits seront fabriqués en microgravité et sous vide. Les produits finis seront ensuite ramenés sur Terre via la capsule Starfall. Ces capacités sont jugées très prometteuses pour la production de produits high-tech.

De plus, SpaceX envisage le système Starfall comme un moyen de livraison ultra-rapide de fret entre des points sur Terre via des trajectoires orbitales et suborbitales. Cette technologie suscite également un vif intérêt au sein des structures militaires américaines.

SpaceXStarfallElon MuskTechnologieEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santéAujourd'hui, 08:52Starlink lance la lutte contre la fraude : terminaux désactivés dans le monde entierAujourd'hui, 08:28Photos époustouflantes depuis l'espace : Les cosmonautes orbitent quatre fois autour de la TerreAujourd'hui, 07:53Quatre caméras 50 Mpx et batterie 6500 mAh : le Motorola Edge 70 Pro+ dévoiléAujourd'hui, 07:25Les utilisateurs d'iPhone privés de notifications sur Max MessengerAujourd'hui, 07:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale