La « soucoupe volante » Starfall de 2 tonnes d’Elon Musk fonctionne aux propulseurs à gaz froid

Selon de nouvelles données, le projet Starfall est une capsule réutilisable compacte de 3,1 mètres de diamètre, 0,75 mètre de hauteur et pesant environ 2,1 tonnes. Des propulseurs à gaz froid sont prévus pour contrôler l'orientation de l'appareil en vol. Ixbt.com rapporte .

Un système de parachutes principaux, extracteurs et freins a été développé pour assurer l'atterrissage sécurisé de la capsule sur Terre. L'objectif principal du projet Starfall est de faire progresser les technologies de fabrication orbitale, ce qui devrait ouvrir une nouvelle ère dans l'industrie spatiale.

Selon le plan, les équipements et matières premières nécessaires seront livrés en orbite, où les produits seront fabriqués en microgravité et sous vide. Les produits finis seront ensuite ramenés sur Terre via la capsule Starfall. Ces capacités sont jugées très prometteuses pour la production de produits high-tech.

De plus, SpaceX envisage le système Starfall comme un moyen de livraison ultra-rapide de fret entre des points sur Terre via des trajectoires orbitales et suborbitales. Cette technologie suscite également un vif intérêt au sein des structures militaires américaines.