Spaceport du futur : Le complexe Starbase de SpaceX en nouvelles photos

Un photographe de la chaîne RGV Aerial Photography a publié une photo aérienne haute résolution du site de lancement Starbase appartenant à SpaceX. Prise à une altitude d'environ 1 844 mètres au-dessus du sol, cette image révèle pleinement l'échelle stupéfiante du spatioport. Ixbt.com rapporte à ce sujet. rapport .

L'image montre clairement deux Orbital Launch Mounts, de vastes infrastructures, des routes, des entrepôts, des véhicules et la zone côtière le long de la baie. SpaceX prépare actuellement activement le site pour augmenter la cadence de vol du vaisseau Starship, ce qui permettra de futures missions vers la Lune et Mars.

La publication comprend également une vidéo de trois heures intitulée « Starbase Xpanded Episode 23 » sur YouTube. Des experts de RGV Aerial Photography y discutent en détail des nouvelles photos, des changements sur le site et des dernières actualités de l'industrie spatiale.

Fondée en 2002 par Elon Musk, SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) est une entreprise aérospatiale privée et pionnière de l'astronautique commerciale. L'entreprise a été la première au monde à développer des lanceurs orbitaux réutilisables, les Falcon 9.

Pour rappel, SpaceX avait précédemment annoncé officiellement les paramètres de son introduction en bourse (IPO). Ce processus devrait être la plus grande IPO de l'histoire.