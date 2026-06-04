Un voleur commet un délit à San Francisco en utilisant un robotaxi Waymo

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Un voleur commet un délit à San Francisco en utilisant un robotaxi Waymo

Un vol inhabituel s'est produit à San Francisco en janvier dernier : une personne inconnue a utilisé une voiture sans conducteur de Waymo pour voler des vêtements de yoga. La police n'a pas encore réussi à arrêter le coupable, ce qui remet en question les perceptions des capacités de surveillance des robotaxis. Selon Techcrunch.com rapporte .

Selon le San Francisco Chronicle, cet incident a révélé comment Waymo gère les vidéos enregistrées par ses véhicules. Bien que l'entreprise conserve les images pendant les trajets, la durée de conservation des données reste inconnue. Au moment où un mandat de perquisition a été délivré en avril, les images nécessaires avaient déjà été supprimées du système.

Le plus intrigant est que la police n'a pas pu identifier le voleur même grâce aux caméras externes. Cela s'explique par le floutage des visages et des détails dans les vidéos en raison de la politique de confidentialité. De plus, les données du compte Waymo n'ont pas aidé l'enquête.

Les caméras de sécurité du studio Hot 8 Yoga ont enregistré l'arrivée du voleur en robotaxi, le vol des vêtements et son départ dans le même véhicule. Cependant, les données utilisateur fournies par Waymo n'ont pas permis aux forces de l'ordre d'identifier le suspect.

WaymoRobotaxiSan FranciscoTechnologieSécurité
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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