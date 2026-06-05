Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11

Valve a publié les résultats de son enquête mensuelle traditionnelle auprès des utilisateurs de la plateforme Steam. À la fin du mois de mai, la popularité du système d'exploitation Windows 11 parmi les joueurs a considérablement augmenté. Actuellement, 69,76 % des participants déclarent avoir Windows 11 installé sur leurs ordinateurs, tandis que la part de Windows 10 continue de diminuer régulièrement. Selon Ixbt.com rapporte .

L'écart entre les deux générations de systèmes d'exploitation de Microsoft se creuse. La part de Windows 11 a augmenté de 2,02 points de pourcentage par rapport au mois précédent, tandis que celle de Windows 10 est tombée à 23,99 %. Fait intéressant, malgré l'arrêt du support du client Steam pour Windows 7 par Valve, ce système vieux de 17 ans est encore utilisé par 0,07 % des utilisateurs.

Au total, les systèmes Windows représentent 93,85 % des utilisateurs de Steam. Parmi les plateformes alternatives, Linux occupe la deuxième place avec 3,99 %, et macOS la troisième avec 2,16 %. Arch Linux reste la distribution la plus populaire parmi les utilisateurs de Linux.

Dans le segment matériel, les processeurs Intel devancent légèrement AMD (46,06 %) avec une part de 53,94 %. La majorité des joueurs (41,14 %) utilisent 16 Go de RAM. NVIDIA est le leader incontesté du marché des cartes graphiques, ses produits étant installés sur 72,42 % des systèmes. La NVIDIA GeForce RTX 3060 a été identifiée comme le modèle le plus populaire.