La série Xiaomi 17T lance avec une énorme batterie de 7000 mAh

Xiaomi a annoncé de nouveaux détails sur sa prochaine série de smartphones Xiaomi 17T. Cette gamme phare, conçue pour le marché chinois, offre une capacité bien plus importante que les modèles précédents, équipée d'une batterie de 7000 mAh. Cela augmente considérablement l'autonomie des appareils. Selon Ixbt.com rapporte .

La nouvelle technologie de batterie présente la teneur en silicium la plus élevée (16 %) de l'histoire de Xiaomi. Cela permet d'augmenter la densité énergétique, ce qui prolonge la durée de vie des blocs-batteries malgré leur poids plus léger. Selon l'entreprise, les smartphones peuvent tenir jusqu'à 1,88 jour en utilisation normale.

Techniquement, la série Xiaomi 17T prend en charge la charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W. Le plus important est que la batterie conserve 80 % de sa capacité même après 1600 cycles de charge-décharge. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser l'appareil efficacement pendant de nombreuses années.

Rappelons que la série Xiaomi 17T devait être lancée avec différentes capacités de batterie sur le marché mondial, mais la version chinoise disposera d'une puissante batterie de 7000 mAh sur tous les modèles, y compris la version Pro. Cette nouvelle est idéale pour les utilisateurs intensifs et ceux travaillant sur des projets complexes.