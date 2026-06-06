La série Xiaomi 17T lance avec une énorme batterie de 7000 mAh

·66·Technologie
La série Xiaomi 17T lance avec une énorme batterie de 7000 mAh

Xiaomi a annoncé de nouveaux détails sur sa prochaine série de smartphones Xiaomi 17T. Cette gamme phare, conçue pour le marché chinois, offre une capacité bien plus importante que les modèles précédents, équipée d'une batterie de 7000 mAh. Cela augmente considérablement l'autonomie des appareils. Selon Ixbt.com rapporte .

La nouvelle technologie de batterie présente la teneur en silicium la plus élevée (16 %) de l'histoire de Xiaomi. Cela permet d'augmenter la densité énergétique, ce qui prolonge la durée de vie des blocs-batteries malgré leur poids plus léger. Selon l'entreprise, les smartphones peuvent tenir jusqu'à 1,88 jour en utilisation normale.

Techniquement, la série Xiaomi 17T prend en charge la charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W. Le plus important est que la batterie conserve 80 % de sa capacité même après 1600 cycles de charge-décharge. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser l'appareil efficacement pendant de nombreuses années.

Rappelons que la série Xiaomi 17T devait être lancée avec différentes capacités de batterie sur le marché mondial, mais la version chinoise disposera d'une puissante batterie de 7000 mAh sur tous les modèles, y compris la version Pro. Cette nouvelle est idéale pour les utilisateurs intensifs et ceux travaillant sur des projets complexes.

XiaomiXiaomi 17TSmartphoneBatterieTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

ChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireHier, 18:48Boîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléBoîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléHier, 18:29WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceWWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceHier, 18:24La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudLa technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudHier, 18:20Sriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheSriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheHier, 17:59Yandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionauxYandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionauxHier, 16:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin