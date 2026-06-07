OpenAI lance le mode Lockdown pour se protéger contre les cyberattaques

OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité, le mode Lockdown, pour les utilisateurs de ChatGPT. Ce mode est conçu pour offrir une protection supplémentaire au chatbot contre les instructions malveillantes cachées dans les pages web et autres sources de contenu, connues sous le nom d'attaques par « injection de prompt ». Selon Techcrunch.com rapporte .

Lorsque le mode Lockdown est activé, plusieurs fonctionnalités du système sont restreintes. En particulier, la navigation web en direct est désactivée, permettant uniquement l'utilisation des données mises en cache. De plus, la recherche et l'affichage d'images depuis Internet, ainsi que les fonctions Deep Research et Agent Mode, sont temporairement suspendues. Il est à noter que les utilisateurs pourront toujours générer des images.

Selon les représentants de l'entreprise, même avec ce mode activé, ChatGPT peut ne pas être entièrement sécurisé. Il est possible que des commandes malveillantes stockées dans le contenu mis en cache ou dans les fichiers téléchargés affectent la précision des réponses. Cependant, l'objectif principal est de minimiser au maximum le risque de fuite de données sensibles.

OpenAI souligne que le mode Lockdown n'est pas destiné à tous les utilisateurs. Il est principalement utile aux organisations et aux particuliers qui traitent des données hautement sensibles et souhaitent une protection stricte contre l'exfiltration de données. Actuellement, cette fonctionnalité est déployée progressivement pour ChatGPT Business et certains comptes personnels.