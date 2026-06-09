Les tests de One UI 9.0 commencent pour les modèles Samsung Galaxy A17, A34 et A57

·8·Technologie
Les tests de One UI 9.0 commencent pour les modèles Samsung Galaxy A17, A34 et A57

Samsung accélère le développement de sa nouvelle interface utilisateur One UI 9.0. Des versions de test de la nouvelle interface conçue pour les smartphones Galaxy A34 et Galaxy A57 ont été détectées pour la première fois sur les serveurs de l'entreprise. Ixbt.com rapporte .

Les versions logicielles sont enregistrées sous les numéros A346BXXUFGZF1 et A576BXXU3BZF3, respectivement. De plus, une version bêta de One UI 9.0 (numéro A176BXXU5DZF1) est apparue pour le modèle Galaxy A17 abordable sur les serveurs de Samsung.

Auparavant, Samsung avait commencé à tester le système One UI 9.0 sur la série phare Galaxy S26. L'apparition des premiers logiciels pour les appareils de la série Galaxy A indique que le programme de développement s'est étendu aux smartphones de milieu et d'entrée de gamme.

Samsung n'a pas encore officiellement annoncé les dates de sortie de la version stable de One UI 9.0 pour ces modèles. Selon les estimations, la mise à jour devrait être proposée aux utilisateurs à la fin de l'été ou au début de l'automne.

SamsungGalaxy AOne UI 9.0SmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tecno ajoute un mode football à son assistant IA EllaTecno ajoute un mode football à son assistant IA EllaAujourd'hui, 17:27VTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliersVTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliersAujourd'hui, 17:27Anthropic lance son modèle Claude Fable le plus puissant au grand publicAnthropic lance son modèle Claude Fable le plus puissant au grand publicAujourd'hui, 17:24Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6Aujourd'hui, 16:54Limite imposée au nombre de cartes bancaires en Russie : nouvelle loi adoptéeLimite imposée au nombre de cartes bancaires en Russie : nouvelle loi adoptéeAujourd'hui, 16:53Rivian commence la livraison du R2 SUV, son modèle le plus importantRivian commence la livraison du R2 SUV, son modèle le plus importantAujourd'hui, 16:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin