Les tests de One UI 9.0 commencent pour les modèles Samsung Galaxy A17, A34 et A57

Samsung accélère le développement de sa nouvelle interface utilisateur One UI 9.0. Des versions de test de la nouvelle interface conçue pour les smartphones Galaxy A34 et Galaxy A57 ont été détectées pour la première fois sur les serveurs de l'entreprise. Ixbt.com rapporte .

Les versions logicielles sont enregistrées sous les numéros A346BXXUFGZF1 et A576BXXU3BZF3, respectivement. De plus, une version bêta de One UI 9.0 (numéro A176BXXU5DZF1) est apparue pour le modèle Galaxy A17 abordable sur les serveurs de Samsung.

Auparavant, Samsung avait commencé à tester le système One UI 9.0 sur la série phare Galaxy S26. L'apparition des premiers logiciels pour les appareils de la série Galaxy A indique que le programme de développement s'est étendu aux smartphones de milieu et d'entrée de gamme.

Samsung n'a pas encore officiellement annoncé les dates de sortie de la version stable de One UI 9.0 pour ces modèles. Selon les estimations, la mise à jour devrait être proposée aux utilisateurs à la fin de l'été ou au début de l'automne.