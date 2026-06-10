L'application officielle Telegram lancée pour Apple Watch

·2·Technologie
L'application officielle Telegram lancée pour Apple Watch

Pavel Durov a annoncé le retour de l'application officielle de messagerie Telegram pour les montres connectées Apple Watch. Cet événement survient quatre ans après le retrait de l'application officielle précédente de l'App Store. À l'époque, les fonctionnalités des montres étaient limitées, mais les utilisateurs disposent désormais d'un client complet. Ixbt.com rapporte .

La nouvelle application permet aux utilisateurs de lire et d'envoyer des messages, d'enregistrer et d'écouter des messages vocaux, d'utiliser des autocollants et de consulter les canaux directement sur l'écran de la montre. Il n'est plus nécessaire de recourir à un iPhone pour effectuer de nombreuses actions.

L'application Telegram peut être téléchargée sur les appareils Apple Watch via l'application Watch sur iPhone ou directement depuis l'App Store de la montre. La mise à jour de la version de Telegram sur le smartphone est requise pour un fonctionnement stable du logiciel.

Selon les configurations requises, la nouvelle application fonctionne sous watchOS 10 ou supérieur. Rappelons qu'il avait été précédemment rapporté que l'application Telegram avait été officiellement publiée pour les montres connectées Samsung.

TelegramApple WatchApp StoreTechnologiePavel Durov
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Justin Ernest investit 400 M$ dans des start-ups sans fonds traditionnelsJustin Ernest investit 400 M$ dans des start-ups sans fonds traditionnelsAujourd'hui, 23:26GM produit des batteries pour les centres de données IAGM produit des batteries pour les centres de données IAAujourd'hui, 21:24Anthropic lance son modèle le plus puissant, Claude Fable 5, au grand publicAnthropic lance son modèle le plus puissant, Claude Fable 5, au grand publicAujourd'hui, 21:23Le modèle Fable 5 d'Anthropic crée des jeux avec une seule commandeLe modèle Fable 5 d'Anthropic crée des jeux avec une seule commandeAujourd'hui, 20:55Siri et Apple Intelligence : Que attendre de votre assistant personnelSiri et Apple Intelligence : Que attendre de votre assistant personnelAujourd'hui, 20:51Les entreprises tech vont-elles adopter des modèles d'IA moins chers ?Les entreprises tech vont-elles adopter des modèles d'IA moins chers ?Hier, 18:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin