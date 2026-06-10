L'application officielle Telegram lancée pour Apple Watch

Pavel Durov a annoncé le retour de l'application officielle de messagerie Telegram pour les montres connectées Apple Watch. Cet événement survient quatre ans après le retrait de l'application officielle précédente de l'App Store. À l'époque, les fonctionnalités des montres étaient limitées, mais les utilisateurs disposent désormais d'un client complet. Ixbt.com rapporte .

La nouvelle application permet aux utilisateurs de lire et d'envoyer des messages, d'enregistrer et d'écouter des messages vocaux, d'utiliser des autocollants et de consulter les canaux directement sur l'écran de la montre. Il n'est plus nécessaire de recourir à un iPhone pour effectuer de nombreuses actions.

L'application Telegram peut être téléchargée sur les appareils Apple Watch via l'application Watch sur iPhone ou directement depuis l'App Store de la montre. La mise à jour de la version de Telegram sur le smartphone est requise pour un fonctionnement stable du logiciel.

Selon les configurations requises, la nouvelle application fonctionne sous watchOS 10 ou supérieur. Rappelons qu'il avait été précédemment rapporté que l'application Telegram avait été officiellement publiée pour les montres connectées Samsung.