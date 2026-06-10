Ouverture d'une enquête sur la publicité 5G en Russie

Le Service fédéral antimonopole (FAS) de Russie se prépare à examiner les supports publicitaires des opérateurs de télécommunications mentionnant la technologie 5G. Cette question sera examinée lors d'une réunion du conseil d'experts du FAS, car les réseaux de cinquième génération n'ont pas encore été largement déployés pour un usage commercial dans le pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les experts estiment que l'utilisation du terme 5G dans les noms de services et les campagnes publicitaires pourrait soulever des doutes quant à la concurrence loyale. La promotion de technologies qui ne fonctionnent pas encore en pratique conduit à une perception erronée des services par les consommateurs.

Le FAS analysera non seulement les publicités 5G, mais aussi un certain nombre d'actions marketing. En particulier, les offres de VimpelCom et MegaFon, ainsi que les programmes de portabilité des numéros (MNP) de VimpelCom et T2, seront au centre de l'attention.

En outre, le conseil examinera les problèmes liés à l'augmentation des refus lors du transfert de numéros d'un opérateur à un autre, ainsi que les questions relatives à la durée des appels et au temps d'attente avant l'activation d'un répondeur automatique.

Il a été rapporté précédemment que le développement de la 5G en Russie se heurte à des restrictions. Le nouveau standard sur les fréquences allouées n'augmente pas la vitesse, mais sert uniquement à afficher l'icône 5G sur les écrans des smartphones.