Xiaomi présente un distributeur qui fournit de la glace en 10 minutes et de l'eau bouillante en 3 secondes

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Xiaomi présente un distributeur qui fournit de la glace en 10 minutes et de l'eau bouillante en 3 secondes

Xiaomi a dévoilé un nouveau gadget pour la maison intelligente : le Mijia Instant Hot Water Dispenser (Ice Maker), qui combine les fonctions de refroidisseur, bouilloire, thermo-pot et machine à glaçons. Conçu pour les cuisines, bureaux ou salons, l'appareil peut fonctionner soit avec un réservoir interne, soit avec un système de filtration d'eau direct. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du nouvel appareil est sa capacité à chauffer l'eau instantanément. Doté d'un élément chauffant de 2050 W, il fournit de l'eau bouillante seulement 3 secondes après son activation. Les utilisateurs peuvent choisir des températures allant de 40 à 90 °C, avec des réglages plus précis disponibles via l'application Mi Home.

L'appareil dispose également d'une fonction de fabrication rapide de glace : 5 glaçons sont formés en 10–15 minutes, et le compartiment de stockage peut contenir jusqu'à 55 glaçons tout en les gardant au frais. Le fabricant a également mis l'accent sur l'hygiène en intégrant la stérilisation UV pour l'eau et la glace, ainsi qu'une fonction de nettoyage automatique.

Le distributeur est équipé d'une sécurité enfant, d'un écran couleur et fonctionne avec un niveau sonore inférieur à 35 dB. Il sera commercialisé en Chine à partir du 15 juin pour environ 3299 yuans (environ 440 dollars avec remise).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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