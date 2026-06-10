Les robots-livreurs Yandex arrivent dans les rues de Voronej et Tioumen

D'ici la fin de l'été 2026, le service de livraison robotisé de Yandex sera lancé à Voronej et Tioumen. Les représentants de l'entreprise ont déclaré que la géographie du projet s'étendra à six villes millionnaires, avec l'ajout de nouvelles régions prévu d'ici la fin de l'année. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Actuellement, des robots-cartographes spéciaux opèrent dans ces villes. Leur mission principale est de créer une carte 3D détaillée des rues. Ces cartes permettront aux robots-livreurs de naviguer sans erreur dans l'environnement urbain et de trouver les adresses avec précision à l'avenir.

Les utilisateurs pourront passer des commandes via les robots grâce aux applications Yandex Lavka et Yandex Eda. Dans les nouvelles régions, les rovers de quatrième génération produits en série par Yandex seront utilisés. Ces appareils sont adaptés aux conditions urbaines complexes.

À la fin du premier trimestre 2026, la flotte de robots comptait 500 unités, avec pour objectif d'atteindre 20 000 unités d'ici fin 2027. Depuis le début de l'année, l'entreprise a multiplié sa couverture, connectant plus de 100 darkstores et zones de livraison au service.