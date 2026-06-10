Des autocollants pour réagir à la météo ajoutés à l'application Yandex Pogoda

Un nouveau système a été lancé dans l'application mobile Yandex Pogoda, permettant d'exprimer des sentiments collectifs sur les conditions météorologiques. L'écran principal affiche désormais l'autocollant le plus populaire envoyé par la majorité des utilisateurs de la ville. Cette fonctionnalité aide à comprendre en un coup d'œil comment les gens perçoivent la météo actuelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un « flux » spécial d'autocollants a été créé pour suivre les réactions en temps réel. Pour partager son humeur, il suffit à l'utilisateur d'appuyer sur l'autocollant actuel sur l'écran principal, d'en choisir un correspondant dans la collection et de l'envoyer. Le nombre d'autocollants qu'une personne peut envoyer n'est pas limité.

De plus, l'application propose une carte spéciale permettant de comparer l'humeur des habitants de différentes régions face à la météo. Actuellement, cette fonctionnalité fonctionne dans 30 villes, mais la liste devrait s'élargir à l'avenir.

La collection comprend diverses réactions amusantes pour les journées pluvieuses ou allergènes, notamment des autocollants comme un « pigeon en bottes en caoutchouc » ou des références à la poussière. Cette mise à jour vise à accroître l'interactivité entre les utilisateurs.