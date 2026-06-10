Des autocollants pour réagir à la météo ajoutés à l'application Yandex Pogoda

·0·Technologie
Des autocollants pour réagir à la météo ajoutés à l'application Yandex Pogoda

Un nouveau système a été lancé dans l'application mobile Yandex Pogoda, permettant d'exprimer des sentiments collectifs sur les conditions météorologiques. L'écran principal affiche désormais l'autocollant le plus populaire envoyé par la majorité des utilisateurs de la ville. Cette fonctionnalité aide à comprendre en un coup d'œil comment les gens perçoivent la météo actuelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un « flux » spécial d'autocollants a été créé pour suivre les réactions en temps réel. Pour partager son humeur, il suffit à l'utilisateur d'appuyer sur l'autocollant actuel sur l'écran principal, d'en choisir un correspondant dans la collection et de l'envoyer. Le nombre d'autocollants qu'une personne peut envoyer n'est pas limité.

De plus, l'application propose une carte spéciale permettant de comparer l'humeur des habitants de différentes régions face à la météo. Actuellement, cette fonctionnalité fonctionne dans 30 villes, mais la liste devrait s'élargir à l'avenir.

La collection comprend diverses réactions amusantes pour les journées pluvieuses ou allergènes, notamment des autocollants comme un « pigeon en bottes en caoutchouc » ou des références à la poussière. Cette mise à jour vise à accroître l'interactivité entre les utilisateurs.

YandexApplication MobileTechnologieMétéoAutocollants
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi toutes les grandes entreprises se tournent vers le marché de l'énergiePourquoi toutes les grandes entreprises se tournent vers le marché de l'énergieAujourd'hui, 12:57Avalanche crée un réacteur à fusion de taille compacteAvalanche crée un réacteur à fusion de taille compacteAujourd'hui, 12:29D'anciens employés de SpaceX veulent alimenter l'IA avec l'énergie solaireD'anciens employés de SpaceX veulent alimenter l'IA avec l'énergie solaireAujourd'hui, 12:24Le Samsung Galaxy S27 apparaît en ligne pour la première foisLe Samsung Galaxy S27 apparaît en ligne pour la première foisAujourd'hui, 12:21ASML critique le plan d'indépendance de l'Europe dans le secteur des semi-conducteursASML critique le plan d'indépendance de l'Europe dans le secteur des semi-conducteursAujourd'hui, 12:21Google présente la technologie Gemini 3.5 Live TranslateGoogle présente la technologie Gemini 3.5 Live TranslateAujourd'hui, 11:59
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin