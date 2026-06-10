Les tentatives de blocage des services VPN provoquent des pannes chez les hébergeurs russes

Fin mai et début juin, les clients des principaux hébergeurs russes ont commencé à signaler des problèmes d'accès à leurs ressources. Des entreprises comme Selectel, Beget et Timeweb ont confirmé une baisse du trafic utilisateur et des interruptions intermittentes dans l'accessibilité des sites. Les experts estiment que cela est dû à des modifications des paramètres des moyens techniques de lutte contre les menaces (TSPU) utilisés pour filtrer le trafic Internet. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Alors que les services VPN étaient auparavant bloqués principalement par adresses IP et protocoles, les technologies modernes ont appris à masquer leur trafic comme du trafic Internet ordinaire. En conséquence, les organismes de réglementation ont concentré leur attention sur les infrastructures cloud où les serveurs VPN sont fréquemment hébergés. Depuis juin, les équipements TSPU ont commencé à analyser plus activement les connexions TLS chiffrées, ce qui a également entraîné des erreurs dans le fonctionnement de services légitimes.

Selon Mikhail Kotkin, ingénieur réseau chez GlobalNet, le trafic des clients du segment cloud a diminué d'environ 10 pour cent en mai et juin. Les applications mobiles avec des connexions sécurisées persistantes, les plateformes cloud, les services d'échange de données en temps réel et les solutions de réseau de diffusion de contenu (CDN) restent les plus exposés.

Les experts considèrent la situation actuelle comme le résultat du processus d'ajustement des mécanismes de filtrage. Un réglage supplémentaire des équipements est nécessaire pour réduire les erreurs, c'est pourquoi des interruptions à court terme pourraient se poursuivre à l'avenir. Parallèlement, certains experts en télécommunications soulignent que l'ampleur du problème pourrait être exagérée et que certaines pannes sont liées à d'autres raisons techniques.