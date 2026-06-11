Écran de près de 7 pouces et batterie de 6000 mAh : le Poco C81 Pro est disponible

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Écran de près de 7 pouces et batterie de 6000 mAh : le Poco C81 Pro est disponible

Les détaillants russes ont commencé à vendre le nouveau smartphone économique Poco C81 Pro, qui a fait ses débuts internationaux fin avril. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de diHouse, un important fournisseur d'appareils électroménagers et d'électronique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette nouveauté est devenue le premier appareil de sa série à fonctionner sous le système d'exploitation Xiaomi HyperOS 3 dès sa sortie de boîte. L'une des principales caractéristiques du smartphone est son écran LCD de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 800 nits.

Les performances de l'appareil sont assurées par un processeur Unisoc T7250, et il est équipé de caméras de 16 MP et 8 MP. Le smartphone dispose également d'une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de la charge 15 W.

Le Poco C81 Pro est disponible sur le marché en trois couleurs : vert, noir et or. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois configurations de mémoire différentes en fonction de leurs besoins.

PocoXiaomiSmartphoneTechnologieHyperOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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