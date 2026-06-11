La Corée du Sud inflige une amende de plus de 400 millions de dollars à Coupang

Les autorités sud-coréennes ont imposé une amende record de 624 milliards de wons (plus de 400 millions de dollars) à Coupang, le plus grand détaillant du pays. Cette décision fait suite à une cyberattaque survenue l'année dernière, entraînant la fuite des données personnelles de plus de 34 millions de clients, rapporte Techcrunch.com rapporte .

La Commission de protection des informations personnelles de Séoul a annoncé cette sanction maximale jeudi. Il a été révélé qu'à la suite d'un vol de données ayant duré plusieurs mois, un ancien employé a obtenu les noms, adresses e-mail, adresses de livraison, numéros de téléphone et historiques de commandes appartenant à près des deux tiers de la population sud-coréenne.

Coupang, dont le siège est aux États-Unis et souvent décrit comme l'"Amazon de l'Asie", a déclaré à BBC News qu'il avait l'intention de faire appel de la décision du régulateur. Cette amende est l'une des rares sanctions financières appliquées à une entreprise enregistrée aux États-Unis.

Les législateurs coréens affirment que des représentants américains exercent des pressions politiques concernant cette affaire. Selon les rapports, des politiciens américains ont tenté de lier cette fuite de données aux relations bilatérales entre les États-Unis et la Corée du Sud. Habituellement, les entreprises américaines sont rarement tenues pénalement ou financièrement responsables de tels incidents en raison de lacunes législatives.