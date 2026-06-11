DoorDash lance un chatbot IA pour commander via texte et images

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DoorDash lance un chatbot IA pour commander via texte et images

DoorDash a annoncé jeudi sa nouvelle avancée dans le domaine de l'IA : un chatbot permettant aux utilisateurs de commander de la nourriture et des produits à l'aide de requêtes textuelles et d'images. Baptisé « Ask DoorDash », ce chatbot permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches avec leurs propres mots sans avoir à parcourir de longues listes de restaurants et de magasins, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Grâce au nouveau système, vous pouvez dire au chatbot quel type de plat vous souhaitez manger, partager un lien de recette ou écrire des descriptions pour réserver une place. Comme indiqué dans le blog de l'entreprise, les systèmes de recherche traditionnels fonctionnent bien lorsque vous connaissez le nom exact du restaurant, mais « Ask DoorDash » est spécialement conçu pour les situations où l'utilisateur ne sait pas exactement ce qu'il veut.

L'application DoorDash peut constituer un panier à partir d'une photo d'un livre de cuisine, d'une liste de courses manuscrite ou d'une recette. Le système ajoute automatiquement tous les produits et leurs quantités au panier. Il évite également les dépenses inutiles en demandant à l'utilisateur s'il possède déjà des produits de base comme du sucre ou du beurre à la maison. Vous pouvez également demander au chatbot de répéter une commande précédente ou de recommander de nouveaux produits basés sur des achats antérieurs.

Pour les commandes de repas, vous pouvez envoyer des requêtes telles que « un dîner copieux pour une famille de 4 personnes ». L'application affiche non seulement les restaurants, mais explique également pourquoi un lieu spécifique correspond à votre demande. Il est également possible de filtrer les résultats avec des conditions supplémentaires telles que « adapté aux enfants, végétarien et plats non épicés ».

Actuellement, ce chatbot a été lancé sur iOS dans certaines régions pour la recherche de restaurants, les achats et les services de réservation. L'entreprise prévoit d'étendre cette fonctionnalité à l'ensemble des États-Unis dans les semaines à venir. Des technologies similaires sont également activement déployées par des concurrents comme Uber Eats et Instacart.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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