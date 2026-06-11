Intel perd-il le marché : AMD occupe entièrement le top 15 d'Amazon

Sasa Marinkovic, directeur marketing chez AMD, a publié sur son compte X une capture d'écran montrant le top 15 des processeurs les plus populaires aux États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire, cette liste est entièrement composée de modèles AMD. « 15 sur 15. Une gamme incroyable de processeurs AMD », a commenté le cadre dirigeant. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le modèle Ryzen 7 9800X3D est en tête des ventes, suivi par le Ryzen 5 5500 en deuxième position. La liste comprend également le Ryzen 7 7800X3D, le Ryzen 9 9950X3D ainsi que plusieurs autres modèles des séries Ryzen 5000, Ryzen 7000 et Ryzen 9000.

Cependant, comme le note la ressource WCCF, les processeurs Intel parviennent parfois à se hisser dans le top 15. Par exemple, l'Intel Core Ultra 7 270K Plus à 24 cœurs, sorti il y a quelques mois, a réussi à occuper la 13e place du classement actuel.

Néanmoins, la tendance générale sur la plateforme Amazon montre une augmentation marquée de l'intérêt des utilisateurs pour les produits AMD. Cela pourrait être un signal sérieux pour Intel concernant le maintien de ses parts de marché.