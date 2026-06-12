Equal AI lève 30 millions de dollars pour protéger les Indiens contre les appels indésirables

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Equal AI lève 30 millions de dollars pour protéger les Indiens contre les appels indésirables

La startup indienne Equal AI a levé 30 millions de dollars lors d'un tour de table de série B pour développer un assistant basé sur l'intelligence artificielle qui répond aux appels au nom des utilisateurs. Mené par Prosus Ventures et Tomales Bay Capital, ce financement a également vu la participation du fondateur de PhonePe, Sameer Nigam, et de représentants de Meta. Le montant total des investissements de l'entreprise dépasse désormais 42 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'application Equal AI vise à résoudre le problème du spam, de la fraude et des appels incessants des entreprises de services. Actuellement disponible uniquement sur la plateforme Android, ce service compte plus d'un million d'utilisateurs actifs par mois. Le système reçoit l'appel d'un numéro inconnu, demande l'objet de l'appel à l'interlocuteur et affiche une transcription textuelle sur l'écran de l'utilisateur. L'utilisateur peut choisir parmi des options de réponse prédéfinies ou rédiger son propre message, que l'IA transmet vocalement à l'appelant.

Selon le fondateur Keshav Reddy, les spécificités linguistiques sont cruciales pour le marché indien. Equal AI comprend non seulement l'anglais, mais aussi plus de 10 langues locales et gère le mélange de langues (code-mixing) dans une même phrase. Cela permet une meilleure compréhension du contexte local par rapport aux fonctionnalités similaires proposées par des géants mondiaux comme Google et Apple.

À l'avenir, Equal AI prévoit non seulement de filtrer les appels, mais aussi d'effectuer des actions actives au nom de l'utilisateur. Par exemple, des fonctionnalités sont en cours de développement pour appeler indépendamment un coursier afin de communiquer une adresse ou prendre rendez-vous chez le médecin. Une version iOS de l'application et un système d'abonnement payant avec des fonctionnalités supplémentaires devraient également être lancés prochainement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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