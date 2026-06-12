Mise à jour One UI 8.5 disponible pour le Samsung Galaxy Z Fold7

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Mise à jour One UI 8.5 disponible pour le Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de juin de l'interface One UI 8.5 pour son fleuron pliable, le Galaxy Z Fold7. Le logiciel est publié sous le numéro de version F966NKSUABZF1 et est actuellement disponible pour les utilisateurs en Corée du Sud. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans d'autres régions, y compris sur le marché mondial, cette mise à jour devrait apparaître dans les semaines à venir. Samsung déploie généralement par étapes les firmwares ayant été testés avec succès sur son marché national vers d'autres pays. Pour l'instant, il s'agit de la version destinée au modèle SM-F966N.

One UI 8.5 est une mise à jour intermédiaire basée sur le système d'exploitation Android 16, qui comprend principalement des corrections de bugs, des améliorations de la stabilité et des changements mineurs dans l'interface. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une meilleure fluidité de l'appareil grâce à cette mise à jour.

Ces informations ont été partagées par l'insider @tarunvats33, connu pour ses rapports sur les firmwares Samsung et les premières versions du système One UI. Il est réputé pour suivre les mises à jour des appareils de la marque avant les annonces officielles.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Smartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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