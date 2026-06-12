SpaceX fait ses débuts en bourse : le prix de l'action augmente de 11 pour cent

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SpaceX fait ses débuts en bourse : le prix de l'action augmente de 11 pour cent

SpaceX a lancé avec succès ses activités en tant que société par actions. Dès le début des échanges sur le Nasdaq, les actions de la société ont grimpé à 150 dollars, soit près de 11 pour cent de plus que le prix de l'IPO de jeudi (135 dollars). Une telle croissance était attendue, car selon Bloomberg, la demande pour l'IPO a dépassé l'offre par 4. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte à ce sujet.

La forte hausse du cours de l'action est également due à l'offre limitée sur le marché. Actuellement, seulement 4 pour cent des actions sont disponibles en libre échange, le reste restant entre les mains des premiers investisseurs et des employés. De plus, SpaceX a conclu des accords avec plusieurs indices, dont le Nasdaq 100, pour raccourcir les délais d'intégration. Cela accélère l'achat automatique d'actions par les grands fonds.

Ce début est devenu l'un des rendements les plus importants de l'histoire du capital-risque. Par exemple, l'investissement de 600 millions de dollars du fonds Founders Fund a atteint une valeur de plus de 50 milliards de dollars. Des investisseurs majeurs comme Andreessen Horowitz et Sequoia ont également réalisé des bénéfices dépassant respectivement 10 et 20 milliards de dollars.

Le fondateur de l'entreprise, Elon Musk, pourrait être devenu le premier trillionnaire au monde après que le prix de l'action a atteint 150 dollars. Selon le journal The New York Times, plus de 4 400 employés actuels et anciens de SpaceX sont devenus millionnaires à la suite de cette IPO.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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