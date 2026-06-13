Coup dur pour le monopole chinois : la plus grande usine de panneaux solaires ouvre aux États-Unis

La société sud-coréenne Hanwha Qcells a annoncé le lancement d'une nouvelle usine de fabrication de cellules solaires à Cartersville, en Géorgie. Ce projet marque l'étape finale du vaste complexe industriel Solar Hub, dans lequel l'entreprise a investi 2,1 milliards de dollars. La nouvelle usine revêt une importance stratégique pour l'énergie solaire américaine, car il s'agit du premier complexe à intégrer le cycle complet, du traitement du silicium à l'assemblage des modules finis, en un seul lieu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Jusqu'à présent, la plupart des fabricants aux États-Unis se contentaient principalement de l'assemblage final en utilisant des composants importés. Ce modèle rendait l'industrie dépendante des fournisseurs étrangers, des fluctuations de prix et des problèmes logistiques. Le projet de Hanwha Qcells vise à réduire considérablement cette dépendance et à renforcer la position de la production locale.

Une fois que l'usine de Cartersville atteindra sa pleine capacité, elle sera en mesure de produire jusqu'à 3,5 GW de modules solaires par an. Actuellement, les lignes d'assemblage fonctionnent en mode standard et produisent environ 16 700 panneaux solaires par jour. Cette usine devient une partie du réseau de production unifié de l'entreprise en Géorgie.

Avec l'usine agrandie de Dalton, la capacité de production totale de Hanwha Qcells aux États-Unis atteindra 8,6 GW par an. Selon les estimations de l'entreprise, cette quantité d'équipement est suffisante pour alimenter environ 1,3 million de foyers américains en électricité.

Le projet offre également d'importants avantages fiscaux dans le cadre de l'Inflation Reduction Act des États-Unis. Grâce à la localisation complète de la production, Hanwha Qcells peut bénéficier de subventions pour chaque étape, du traitement du silicium au produit fini. Cela crée à son tour des incitations fédérales supplémentaires pour les projets de centrales solaires utilisant des équipements locaux.